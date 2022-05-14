Türkiye Gazetesi

Rus lider Vladimir Putin'in verdiği askeri harekat emri ile Ukrayna topraklarına yönelik başlatılan işgal girişimi 24 Şubat'tan bu yana devam ediyor. Bu dönemde Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ve Rus lider Vladimir Putin, savaşın dışında farklı konularla da gündeme geliyor. Özellikle Putin'in sağlık durumuna ilişkin haberler, Batı medyasının ilgi odağı haline gelmiş durumda.

BATI MEDYASININ GÜNDEMİ 'PUTİN'İN SAĞLIK DURUMU'

Rusya lider Putin ile ilgili birçok haber, savaşın başladığı dönemden bu yana medyada yer aldı. Özellikle 'akıl sağlığını kaybetti, kanser oldu, ameliyat geçirdi, elleri titriyor' gibi sağlığına yönelik haberler Batı medyasının ilgisini çekerken, bu haberlere zaman zaman Rus kanadından yalanlama geldi, bazı iddialar ise hiçbir zaman doğrulanmadı.

'PUTİN KAN KANSERİ OLDU' İDDİASI

Haber7'nin aktardığı habere göre, 69 yaşındaki Rus lider hakkında son iddia ise 'News Lines Magazine' adlı bir yayın organı tarafından ortaya atıldı. Ellerine bir ses kaydının ulaştığını aktaran News Lines Magazine, Putin'in kan kanseri olduğu iddiasında bulundu. Dergi, ses kaydıyla alakalı herhangi bir materyal paylaşmazken; kayıtta birbirleriyle konuşan iki Rus oligarktan birinin, Putin'in kan kanseri olduğunu söylediğini öne sürdü.

"ÖLMESİNİ UMUT EDİYORUZ"

Derginin iddiasına göre Rus oligark ses kaydında; Putin'i Ukrayna savaşı nedeniyle kınayarak "Hepimiz ölmesini umut ediyoruz" ifadesini kullandı. Amerikan Newsweek dergisine konuşan Ukraynalı bir yetkili de Putin'in çok hasta olduğunu iddia ederek; "Kanser ve diğer hastalıklardan muzdarip" dedi.

'TİROİD KANSERİ' İDDİASI GÜNDEMDEYDİ

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda yine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumuna ilişkin Batı medyasında haberler yer almış, Rus liderin tiroid kanseri nedeniyle ameliyat olmak için kısa bir süreliğine koltuğunu bırakacağı öne sürülmüştü.

ABD'den Putin'in hedefiyle ilgili çarpıcı açıklama: Uzatılmış savaşa hazırlanıyor ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, Rusya-Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulundu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'taki çatışmaların da ötesinde Ukrayna'da "uzatılmış bir savaşa" hazırlık yaptığını aktardı.

Törende dikkat çeken olay! Putin'in uçakları havalanmadı Rusya’nın dün başkent Moskova’da Kızıl Meydan’da gerçekleştirdiği Zafer Günü ve törende Putin’in yaptığı açıklamalar dünya gündeminden düşmüyor. Putin’in konuşmasının yankıları sürerken, törenin hava kuvvetlerinin bölümünün iptal edilmesi de öne çıkan konulardan biri oldu. Günlerdir hazırlanılan törende onlarca helikopter ve uçağın yapacağı gösteriler olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek iptal edildi.