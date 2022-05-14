Türkiye Gazetesi

24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşında sular durulmuyor. Rusya, Ukrayna'ya düzenlediği işgalde birçok yerleşim yerini vurdu ve binlerce sivil hayatını kaybetti. 5 milyona yakın insanın Ukrayna'dan göç ederek komşu ülkelere sığındığı ve mülteci konumuna düştüğü savaşta Rus ordusu kadın, çocuk demeden çok sayıda sivili hedef alarak bombardımana tuttu.

İki ülke arasında tansiyonun düşmesi için müzakareler başlatılmıştı ancak bunlarda çözüm olmadı ve savaş devam etti. Bu savaş yalnızca Rusya ve Ukrayna'yı değil tüm dünyayı her anlamda derinden etkiledi. Özellikle ekonomik anlamda birçok sorun yaşanırken savaşla birlikte temel gıda krizi baş verdi.

Her geçen gün iki ülkeninde ölen asker sayısı artıyor ancak hem Rusya hem de Ukrayna birbirlerinin ölen asker sayılarını farklı şekilde açıklıyor. Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise savaşta ölen Rus asker sayısını açıkladı.

27 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından, Rus ordusunun 24 Şubat-14 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun toplam 27 bin 200 asker kaybettiği ve Ruslara ait 200 uçak, 163 helikopter, 1218 tank, 2 bin 934 zırhlı araç, 551 top, 195 roketatar ve 88 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ

Rus güçlerinin 2 bin 59 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 411 insansız hava aracını da yitirdiği kaydedilen açıklamada, Rusların fırlattığı 95 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya'da ekonomi alarm veriyor: Enflasyon son 20 yılın zirvesinde Ukrayna ile yaklaşık 3 aydır şiddetli bir savaşın içerisinde olan Rusya'da ekonomi alrm veriyor. Öyle ki ülkedeki enflasyon oranı son 20 yılın zirvesine oturdu.

Ukrayna teşhir etti! Rusya cesetleri soğutucu vagonlarla kaçırıyorlar Rusya Ukrayna’da öldürülen askerlerinin cesetlerini soğutuculu vagonlu trenlerle ülkeden kaçırıyor. Ukrayna ordusu bu trenlerden birini başkent Kiev yakınlarında ele geçirdi ve basına gösterdi.

Savaş pahalıya patladı! Rusya'nın uluslararası rezervleri düştü Savaş ve yaptırımlar, Rusya'nın uluslararası rezervlerinde düşüşe sebep oldu. Ülkenin uluslararası rezervleri nisanda bir önceki aya göre 13,3 milyar dolar gerileyerek 593 milyar dolara düştü.