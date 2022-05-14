Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde iki ay geride kalırken, Rusya'nın Ukrayna'ya destek veren batı ve İskandinav ülkelerini tehdit etmesi endişelere yol açtı. İskandinav ülkeleri yaşanan olayların ardından askeri ittifaf arayışına girince NATO'nun kapısını çaldı. Üyelik için başvurada bulunan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması ise 30 üye ülkenin oylaması ile belli olacak.

TERÖRE VERİLEN DESTEK DÜŞÜNDÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasıyla ilgili "Olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi'' demişti. Reuters'ın haberine göre Erdoğan'ın, ittifakın genişletilmesini desteklemesinin mümkün olmadığını söylemesi NATO üyelerini ve üyelik isteyen iki İskandinav ülkesini şaşırttı.

İki ülkenin NATO üyeliği süreciyle ilgili Reuters'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'da, "Kapıyı kapatmıyoruz. Ancak temelde bu konuyu Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesi olarak gündeme getiriyoruz" açıklamasında bulundu. .

TÜRKİYE'NİN KARARI ÖNEMLİ

1952 yılında NATO üyesi olan Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne katılmasıyla ilgili kararı, ittifaka katılmak isteyen herhangi bir ülkenin askeri ittifak üyelerinin oybirliğiyle desteğine ihtiyacı olması nedeniyle önemli. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri ve diğer üye ülkeler Ankara'nın tutumunu netleştirmeye çalışıyor.

'İŞLERİN NASIL İLERLEYECEĞİNİ GÖRECEĞİZ'

Kalın; Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanımlanan PKK'nın Avrupa'dan kaynak elde ettiğini ve varlığının özellikle İsveç'te "güçlü ve açık bir şekilde kabul edildiğini" söyledi. Kalın, "Bizim beklentimiz NATO müttefiklerimizden ve diğer ülkelerden, Türkiye’nin ulusal güvenliğine tehdit teşkil eden PKK, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerine karşı açık, net tavır almaları ve bunu eylemle net şekilde ortaya koymalarıdır" dedi.

"NATO üyeliği her zaman bir süreçtir. İşlerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Ancak bu, tüm müttefiklerin yanı sıra İsveç makamlarının dikkatine sunmak istediğimiz ilk nokta" diyen Kalın, "İsveçli mevkidaşlarıyla bir tartışma, müzakere yapmak istediğini" belirtti.

'RUSYA'NIN ELEŞTİRİSİNİN BİZİM TUTUMUMUZDA BİR ETKİSİ YOK'

Kalın, Finlandiya ve İsveç kamuoyunun NATO üyeliğinden yana olup olmadığı sorulduğunda, "Nüfusumuzun yüzde yüzü PKK ve FETÖ'nün Avrupa'daki varlığından çok rahatsız. Onların (Finlandiya ve İsveç) kendi ulusal güvenliklerinden endişe duyan bir kamuoyu varsa, bizim de kendi güvenliğimiz hakkında eşit derecede endişe duyan bir kamuoyumuz var. Buna karşılıklı bir bakış açısıyla bakmalıyız" dedi.

Kalın, Rusya'nın Finlandiya ve İsveç'i planlarından dolayı sert şekilde eleştirmesinin Türkiye'nin tutumunda bir etken olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO çıkışından sonra İsveç’ten küstah tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine 'olumlu bakmıyoruz' açıklamasının ardından terör örgütlerine destekleriyle bilinen İsveç, Türkiye’yi tehdit etmeye kalkıştı.

Rusya’dan Finlandiya ve İsveç’e NATO mesajı: Moskova gereken önlemleri alır Finlandiya ve İsveç’in olası NATO üyeliğinin Rusya’nın güvenliğine olası tehditlerini konuşmak için acil toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi sonrası Moskova’dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, "NATO, Rusya sınırına yakın noktalara nükleer güç ve altyapı konuşlandırırsa Moskova gereken önlemleri alır" dedi.

Erdoğan'dan NATO planına 'veto' kartı PKK'nın hamiliğini yapan İskandinav ülkelerinin NATO üyeliğine sıcak bakmadığını vurgulayan Erdoğan "Bizden öncekiler Yunanistan için NATO konusunda yanlış yaptı. İkinci yanlışı yapmayız" dedi.

ABD’den İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine destek Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği başvurusuna destek verileceği ifade edildi.