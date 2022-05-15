Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Almanya'nın başkenti Berlin'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Blinken, Berlin'deki toplantının ardından ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ve ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile Fransa'ya geçerek ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Konseyi toplantısına katılacak.

NAHYAN İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEYECEK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, BAE'de Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan için başsağlığı ziyaretinde bulunacak.



Antony Blinken, 16 Mayıs'ta ise ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek, hayatını kaybeden Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan için başsağlığı ziyaretinde bulunacak.





ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Covid-19 testi pozitif çıktı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Covid-19’a yakalandığı açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'ye silah satışı daha kolay olmalı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ve Hindistan gibi ülkelere ABD'nin yabancı askeri satış süreçlerinin daha hızlı ve verimli şekilde yapılması gerektiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından daha önce gönderilen bir mektupta da, Türkiye'ye F-16 satılmasının ABD çıkarlarına uygun olduğu değerlendirmesi yapılmıştı.