Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Şubat sonunda Ukrayna'ya başlattığı saldırılar hız kesmeden devam ederken Türkiye'nin de dahil olduğu müzakere görüşmelerinden uzlaşma kararı çıkmadı. Sivil halk komşu ülkelere sığınırken, ülkede kalan siviller ve Ukraynalı askerler direnişe devam ediyor.

Son olarak Rus ordusu, Mariupol'de Ukraynalı askerlerin bulunduğu fabrikaya, fosfor bombası ile saldırı düzenledi.

"YANMAYI DURDURMAK İMKANSIZ"

Mariupol Belediye Başkanının Danışmanı Petro Andriushchenko'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün işgalciler Mariupol savunucularına karşı ilk kez yangın bombası veya fosfor bombası kullandılar (sonucu uzmanlara bırakacağız). İşgalciler, termit tabakalı 9M22C yangın bombası kullanıldığını iddia ediyor. Yanma sıcaklığı yaklaşık 2 bin-2 bin 500 santigrat derece. Yanmayı durdurmak neredeyse imkansız” dedi.

FABRİKADA 600 YARALI ASKER BULUNUYORDU

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Rus kuşatması altındaki Azovstal fabrikasında tıbbi yardıma erişimi olmayan yaklaşık 600 yaralı asker bulunduğu ifade edildi.

Ukrayna daha önce Rusya'ya ağır yaralı olan askerlerin Azovstal’dan tahliyesi için Rus savaş esirlerini takas etmeyi teklif etmişti.

İsrail, İsviçre, Türkiye ve Finlandiya gibi birçok ülke Azovstal’da bulunan askerlerin tahliyesi için Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere sürecine dahil oldu.

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