Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Maarif Vakfı Okullarının Afganistan'da eğitime önemli katkılarının bulunduğuna dikkat çekildi. "Türkiye Maarif Vakfı Okulu'nun yetkilisine yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerin bir an önce belirlenerek adaletin önüne çıkarılmasını umuyoruz" sözlerine yer verildi.

Açıklamada, Hayatını kaybeden Okul Müdür Yardımcısına Allah'tan rahmet, yakınları ile Afgan halkına başsağlığı dilekleri iletildi.

Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Halife Sahib Camii’ne yapılan bombalı saldırı sonucu 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Türkiye’den Afganistan’a insani yardım Sadakataşı Derneği, insani kriz yaşanan Afganistan’a acil yardım ulaştırdı. Bölgede bulunan dernek ekibi ihtiyaç sahibi ailelere gıda, nakdi destek, battaniye ve kış yardımları ulaştırdı.