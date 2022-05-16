Türkiye Gazetesi

ABD New York kentinde bir süpermarkette gerçekleşen ve 10 kişinin ölmesine yol açan saldırıdan sonra yeni bir saldırı ile karşı karşıya kaldı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, California'nın güneyinde bir kiliseye silahlı saldırı gerçekleştirildi.

California eyaletinde kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda yaralıların durumunun ağır olduğu açıklandı.

1 ÖLÜ 4 YARALI

Yetkililer, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, yaralanan 4 kişinin ise durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Orange Country Polis Departmanı ise Laguna Woods kentindeki kilise saldırısına ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.





ABD'deki saldırıda yeni detaylar: Okulda da katliam yapmak istemiş ABD' New York'taki bir markette gerçekleştirilen katliamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gendron'ın, daha önce de bir okula silahlı saldırı tehdidinde bulunduğu aktarıldı.

ABD'de süpermarket saldırısı: En az 10 ölü ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.