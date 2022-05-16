Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerine verdiği destekler sebebiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakmadığını söyledi. İki ülke bunu inkar etse de 14 Mayıs'ta Stockholm'de yapılan bir etkinlik gerçeği bir kere daha su yüzüne çıkardı. YPG/PKK'nın sözde siyasi oluşumlarından SDC, İsveç Dışişleri Bakanlığı ve Olof Palme Merkezi himayesinde Stockholm'de "Üçüncü İstişare Forumu'nu" düzenledi. Toplantıya, YPG/PKK'lıllar, ABD ve İtalya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri çevrim içi katıldı. YPG/PKK'ya yakın internet sayfalarında yer alan paylaşımlara göre programda, terör örgütünün Suriye'de işgal ettiği bölgelerde "ademi merkezileştirmenin başarıya ulaştırılması önerilerinin tartışıldığı" kaydedildi.

İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI CEVAP VEREMEDİ

İsveç Dışişleri Bakanlığı, bu konuyla ilgili sorulan soruları cevaplamadı. Söz konusu toplantının ikincisi geçen ay yine Stockholm'de yapılmıştı. Türk yetkililerden alınan bilgiye göre İsveç bu toplantılara alan açmaması için defaatle uyarıldı ancak gereken adımları atmadı.

ÖRGÜTÜN ÜLKEDEKİ RAHATLIĞI DİKKAT ÇEKİCİ

Öte yandan, terör örgütü yandaşları ve temsilcilerinin İsveç'te hiçbir engelle karşılaşmadan yaptıkları faaliyetler göze çarpıyor. Bunlardan birinde, Ocak 2019'da İsveç'in Borlange şehrinde, örgüt yandaşları bir alışveriş merkezinde propaganda yapmıştı. Terörist başı Abdullah Öcalan'a destek amacıyla gerçekleştirilen eylemde, örgüt yandaşlarının taşıdığı pankartlardan birinde silah sembolü yer almıştı. PKK flaması ve terörist başının resimlerini taşıyan kalabalık bu eylemi, örgüte yakın sayfalarca "İsveç gençliğinden işgal eylemi" başlığıyla paylaşılmıştı. İsveç güvenlik güçlerinin, terör örgütü paçavraları ve terörist başının resimlerini taşıyan örgüt yandaşlarına engel olmaması göze çarpmıştı.

İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri tartışılırken NATO’dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı NATO’ya resmen başvuran İsveç ve Finlandiya ile Ankara arasında tartışmalar sıcaklığını korurken NATO kanadından yapılan paylaşım dikkat çekti.

İsveç ve Finlandiya teröristlere sahip çıktı: Türkiye'ye iade etmiyorlar NATO üyesi olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin 33 teröristten 19'unun iade talebini reddetti, 5 iade talebini çeşitli nedenlerle cevapsız bıraktı. Finlandiya'da 2, İsveç'te 7 olmak üzere iki ülkedeki 9 iade dosyasıyla ilgili süreç devam ediyor.