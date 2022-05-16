Türkiye Gazetesi

Ukraynalı müzik grubu Kalush Orchestra, birincisi oldukları Eurovision 2022 yarışmasının ardından ülkelerine geri döndü. Sınırda kahramanlar gibi karşılanan sanatçılar, yarışmada birinciliği kazandıkları şarkıyı söyleyerek mini konser verdi.

MİNİ BİR KONSER VERDİLER

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 82’inci gününde devam ederken, İtalya’da 41 ülkenin katıldığı Eurovision 2022’de birinci olan Ukraynalı müzik grubu Kalush Orchestra Ukrayna’ya döndü. Sınırda kahramanlar gibi karşılanan sanatçılar, yarışmada birinciliği kazandıkları şarkıyı söyleyerek mini konser verdi.

UKRAYNA'NIN 3. ŞAMPİYONLUĞU

Bu yıl 66’ncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda Kalush Orchestra, Stefania şarkısıyla 631 puan alarak birinci olmuştu. 2003'ten bu yana Eurovision'a katılan Ukrayna, daha önce 2004 ve 2016'da Eurovision’da birincilik elde etmişti.

Eurovision'un en çok dinlenen ilk 100'ü listelendi, 4 şarkımız damga vurdu Dün akşam düzenlenen ve toplam 40 ülkenin katılıp 25 ülkenin finale kaldığı 66'ncı Eurovision şarkı yarışmasının kazananı Ukrayna oldu. Merakla takip edilen yarışma sonrası Eurovision tarihinin unutulmaz şarkıları yeniden gündem oldu. İspanyol El Pais gazetesi ise Eurovision tarihinin en çok dinlenenlerini listeledi, maNga kendisine 7'nci sırada yer buldu.

Eurovision'da kazanan Ukrayna İtalya'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasını Stefania adlı şarkısıyla Ukrayna temsilcisi Kaluş Orkestra kazandı. İkinci ise Space Man şarkısıyla Sam Ryders oldu.

Rusya’ya bir yaptırım daha: Eurovision'dan atıldı! Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın Grand-Prix'sinin 2022 takviminden çıkarılmasının ardından, Avrupa Yayın Birliği kararıyla Eurovision Şarkı Yarışması'ndan da çıkarıldı.