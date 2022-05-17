Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’daki ilerleyişinin korkusuna kapılan İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği için harekete geçti. Terör örgütlerine verdikleri desteklerle tepki toplayan İsveç ve Finlandiya, Türkiye’nin vetosuna katıldı. Tartışmalar devam ederken yapılan bir anket kamuoyunda tepki topladı.

TÜRKİYE’NİN VETOSUNA TAKILDILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumlu bakmadıklarını açıklamıştı. Türkiye’den gelen bu hamle sonrası panik havasına giren iki ülke, NATO üyeliği için Ankara’nın kapısı çalmaya hazırlanıyor.

“TÜRKİYE'YE BİR SALDIRI OLURSA SAVUNALIM MI?”

Sıcak gelişmeler yaşanırken ortaya çıkan yeni bir anket kamuoyunun tepkisini çekti. "Türkiye'ye bir saldırı olursa, savunalım mı?" sorusunun yer aldığı ankette, İsveçliler yüzde 11 evet derken, yüzde 55'i de hayırdan yana oy kullandı. Finlandiyalılar ise yüzde 5 evet, yüzde 69 hayır cevabını verdi.

ERDOĞAN’DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Finlandiya ve İsveç’in resmi temaslarda bulunmak için Türkiye’yi ziyaret edeceklerine yönelik haberlere tepki göstererek, "Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil. Bu süreç içerisinde biz terör örgütlerine karşıyız deseler bile, teröristleri teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Yunanistan NATO'dan çıkmıştı. O dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ı NATO'yu aldı. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine 'evet' demeyiz. Çünkü NATO, o zaman bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar. Buna evet demek mümkün değil. Sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Pazartesi günü bizi iknaya mı gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" ifadelerini kullandı.

Pekin yönetimi yeni üyelik başvuruları için uyardı! Çin'den NATO'ya ince tehdit Çin, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda uyarı yaptı ve "ikili ilişkilerine yeni faktörler ekleyeceğini" bildirdi.

İsveç ve Finlandiya'nın gözü kulağı Türkiye'de! Peki NATO için Türkiye'nin önemi ne? Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yaptırımlara karşı batı ve İskandinav ülkelerini tehdit eden Rusya'nın ardından İsveç ve Finlandiya güvenlik endişeleri yaşamaya başladı. Güçlü bir askeri ittifak arayışına giren iki ülke NATO'nun kapısını çaldı. Ancak NATO'nun en önemli güçlerinden biri olan Türkiye, iki ülkenin teröre verdiği destek nedeniyle üyeliklerine sıcak bakmıyor. NATO görüşmeleri için iki ülke heyet göndereceğini duyururken, İsveç ve Finlandiya'nın gözü kulağı Türkiye'den gelecek haberde. Öte yandan NATO için vazgeçilmez üye olan Türkiye'nin ittifaktaki konumu her geçen gün güçleniyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.