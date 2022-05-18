Türkiye Gazetesi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD’ye gitti. ABD Başkanı Joe Biden daveti kapsamında Beyaz Saray’da ağırlanan Miçotakis, ziyaret sonrası ABD Kongresine hitap etti. Türkiye aleyhine konuşan Miçotakis, provaksyon dolu konuşmasıyla Türkiye’yi hedef aldı. Rusya-Ukrayna savaşı hakkında değerlendirmelerde bulunan Miçotakis, Kıbrıs meselesine de değindi.

MİÇOTAKİS’TEN SKANDAL KIBRIS AÇIKLAMASI

Kongrenin ortak oturumunda üyelere hitap eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin 201. yılı onuruna Washington'da olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Miçotakis, ABD'nin Yunan adalarındaki askeri unsurlarından övgüyle bahsetti. Kıbrıs meselesinde Türk varlığını hiçe sayarak "Kıbrıs Adası'nda iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini" ifade eden Miçotakis, isim vermeden Türkiye’nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdü.

ABD KONRE ÜYELERİ TARAFINDAN AYAKTA ALKIŞLANDI

Yunanistan, ABD Kongresinden Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumu göz önünde bulundurmasını istedi. Miçotakis konuşmaları sonrası Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. Ukrayna’daki savaşa da değinen Miçotakis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki göstererek "Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdüreceğine" inandığını belirtti. Dün ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Miçotakis, iki ülke arasındaki ilişkilerin 201. yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyona da katılmıştı.

Yunanistan'a geçmeye çalışan 25'i FETÖ, 2'si PKK'lı 27 kişi yakalandı Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de, son 4 günde Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 32 kişinin yakalandığı ve bu kişilerden 25'inin FETÖ, 2'sinin ise PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.