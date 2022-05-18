Türkiye Gazetesi

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya resmi olarak başvurusunu yaptı. İki ülkenin NATO'ya katılma süreci dünyanında gündeminde. Rusya, İsveç ve Finlandiya'nın başvurusuna sert bir dille karşı çıktı. Türkiye'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanlarının NATO üyeliği için Türkiye'ye gerçekleştirecekleri ziyaret öncesi iki ülkenin teröre verdiği desteği hatırlatarak "NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz." diyerek tavrını ortaya koydu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına yönelik itirazlarıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, süreç içinde "konsensüsün korunacağından emin olduklarını" söylemekle yetindi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın brifinginde, Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili yaklaşımına ve sürecin gidişatına ilişkin soruları yanıtladı.

TÜRKİYE İLE İLGİLİ SORULARA NET CEVAP VEREMEDİ

Price, Türkiye'nin bu iki ülkenin üyeliğine neden karşı çıktığıyla ve ne tür talepleri olduğuyla ilgili sorulara net yanıtlar vermezken, Türk yetkililerin gerekçelerini açıkladıklarını ve bunların kamuoyu tarafından bilindiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Berlin'de görüştüğünü ve çarşamba günü de New York'ta görüşeceklerini kaydeden Price, bu görüşmelerin detaylarına girmeyeceğini ancak tarafların tüm konuları açıklıkla ele aldığını söyledi.

Price, "Finlandiya ile İsveç'in ittifaka katılması yönünde ittifak içinde güçlü bir konsensüs vardı ve biz bu konsensüsün kesinlikle korunabileceğine eminiz." değerlendirmesini yaptı.

Ankara'nın Washington'dan spesifik bir talepte bulunmadığını belirten Price, ancak devam eden diplomatik görüşmelerle ilgili detaylara da girmeyeceğini dile getirdi.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ DE BENZER DEĞERLENDİRME YAPTI

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'la birlikte Buffalo kentine giderken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendiren Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de Price ile benzer ifadeler kullandı.

Sözcü Jean-Pierre, Türkiye ve ABD dışişleri bakanlarının Berlin'de bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatarak, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda NATO ülkelerinin bir konsensüse ulaşacağına inandıklarını ifade etti.



İsveç-Finlandiya NATO'ya başvurdu İsveç ve Finlandiya'nın üyelik için NATO'ya resmi başvuru yaptığı açıklandı.

Finlandiya Parlamentosu, NATO’ya başvuruyu onayladı Finlandiya Parlamentosu, hükümetin NATO üyeliğine başvuru teklifini kabul etti.

İsveç ve Finlandiya’dan çarpıcı anket! Türkiye bir kez daha NATO konusunda haklı çıktı NATO’da İsveç ve Finlandiya krizi devam ediyor. İki ülkeden peş peşe gelen NATO açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’ya karşı uyguladığı veto ise tartışma konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Terör yuvası” olarak nitelendirilen iki ülkenin Türkiye’ye ikna ziyareti ise sert karşılandı. Ortaya çıkan yeni bir anket ise gündem oldu. "Türkiye'ye bir saldırı olursa, savunalım mı?" sorusunun yer aldığı ankette, İsveçliler yüzde 11 evet derken, Finlandiyalılar ise yüzde 5 evet dedi.