Türkiye Gazetesi

Google’ın Rusya’daki iştirakinin, ülkedeki hukuki ilanların yayınlandığı portalda yer alan ilanında, şirketin iflas başvuru sürecini başlattığı belirtildi. İlanda, şirketin 22 Mart itibarıyla mali yükümlülüklerini yerine getiremediği bilgisine yer verildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından açılan ve Google’ın kaybettiği davalar nedeniyle şirketin 7,2 milyar ruble para cezası ödemesi gerekiyordu.

Google tüm dünyayı ağına almak istiyor: 24 bölge daha eklendi Google, Asistan isimli yazılımına getirdiği yeni iletişim özelliklerinin yanı sıra Translate (Çeviri) platformuna da bir dizi yeni dil seçenekleri ekledi. Translate'e eklenen 24 yeni dil arasında Amerika'nın yerli kabilelerinin kullandığı diller de yer alıyor.

Google'dan teknoloji çılgınlığı: Telefondan saate tanıtılan cihazlar ​Teknoloji devi Google, I/O geliştirici konferansında yeni ürünlerini ve yazılımlarını duyurdu. Uygun fiyatlı Pixel 6a akıllı telefon modelini 449 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkaracağını açıklayan şirket, daha üst segmentte yer alan Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'yu da kısaca gösterdi. İşte Google'ın tanıttığı son ürünlerin özellikleri...