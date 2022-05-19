Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Covid-19 salgınıyla mücadeledeki yetersizliğini eleştirmesi üzerine sağlık otoriteleri harekete geçti. Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), dezenfektan, termometre ve tıbbi malzeme üretiminin arttırıldığını kaydetti. Sokağa çıkma yasağı uygulayan Kuzey Kore, geleneksel ilaç üretimi için çalışmalar yürütüldüğünü söz konusu ilaçlar "hastalığın tedavisinde etkili" olarak nitelendirildi.

63 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

KCNA tarafından yapılan açıklamada, tıbbi malzemelerin hızla üretildiği, dezenfeksiyon çalışmalarının da yoğunlaştığı belirtildi. KCNA ayrıca "Antiseptik solüsyon üretmek için Pyongyang'a acilen binlerce ton tuzun sevk edildiğini" duyurdu. KCNA, 262 bin 270 kilinin yüksek ateş belirtisi gösterdiğini belirterek 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 şüpheli ölümlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 63’e yükseldiğini kaydetti. KCNA, Covis-19 hasta sayısı ile ilgili henüz net bir veri paylaşmadı.

KUZEY KORE’DE 2 YIL SONRA İLK COVİD-19 VAKASI

Kuzey Kore yaklaşık 2 yıllık sürenin ardından ilk Covid-19 vakasını resmi olarak geçtiğimiz perşembe günü doğrulamış, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle Kuzey Kore'nin insani bir krizle karşı karşıya kalabileceği yorumları yapılmıştı. Son olarak Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, "Zaman hayattır prensibinin geçerli olduğu salgın döneminde, devletin krizle başa çıkma kapasitesindeki yetersizlik zorlukları artırdı" sözleriyle hükümet kurmaylarını eleştirdiği kamuoyuna yansımıştı.

Kuzey Kore rekora gidiyor: Bir haftada 1 buçuk milyon vaka Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgınında ilk vakayı geçen hafta duyuran Kuzey Kore'de can kaybı bir haftada 50'yi aştı, vaka sayısı ise 1 buçuk milyonu buldu. Tıbbi malzeme yetersizliği ve halkın aşısız olması nedeniyle uzmanlar, ülkede 'insani kriz' yaşanabileceğini vurgularken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise salgınla mücadele için orduyu göreve çağırdı.