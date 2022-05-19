Türkiye Gazetesi

Ukrayna'nın kuzeyinde yer alan ve Rusya yanlısı Lukaşenko'nun Cumhurbaşkanı olduğu Belarus'tan kritik bir hamle geldi. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’dan ülkesinin ihtiyacı kadar S-400 hava savunma füze sistemi ve İskender füzeleri satın aldıklarını açıklayarak "Artık bu silahlarla ordumuz bambaşka bir ordu oldu" dedi.

S-400 hava savunma füze sistemi.

ORDUMUZ BAMBAŞKA BİR ORDU OLDU

Rusya-Ukrayna savaşı Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde devam ederken, Belarus ise ordusunu Rus füzeleriyle güçlendirdi. Belarus lideri Lukaşenko, Rusya’nın Nijegorod Bölge Valisi Gleb Nikitin ile Minsk’te yaptığı görüşmede Rusya’dan silah satın aldıklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaştıklarını ifade eden Lukaşenko, "Rusya’dan ihtiyacımız olan sayıda ‘S-400’ ve ‘İskender’ satın aldık, ordumuzu silahlandırdık. Artık bu silahlarla ordumuz bambaşka bir ordu oldu." dedi.

Komşu ülkelerde hareketlilik: Belarus ordusu savaş için hazırlık yapıyor Belarus Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerinin ani tatbikata başladığını duyurdu. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Belarus ordusu ani tatbikata başlarken, birliklerin savaşa hazır olma ve belirlenen bölgelere yürüme görevlerini icra edeceği ifade edildi.

Ukrayna: Lutsk şehrini vuran seyir füzesi Belarus'tan fırlatıldı Ukrayna'nın Volın Bölge Valisi Yuriy Pogulayko, "Lutsk şehrindeki petrol deposunu vuran seyir füzesi Belarus'tan fırlatıldı." iddiasında bulundu.

Ukrayna'dan korkutan açıklama: Belarus'un saldırma ihtimali yüksek Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Belarus'un Ukrayna'ya saldırma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.