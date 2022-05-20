Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi İngiliz The Economist dergisi bu ay çarpıcı bir kapak ile okurlarının karşısına çıtkı. Dergi Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanabilecek gıda krizine dikkat çekti. Derginin kapağında buğday başaklarını kuru kafa olarak resmetti.



Dergi dün Twitter hesabı üzerinde yaptı. The Economist önceki yıllarda koronavirüs hastalığından önce salgın hastalıkları kapağına taşımıştı.

Rusya-Ukrayna savaşı, iklim krizi gibi faktörlerin etkisiyle gıda sisteminin zarara uğradığına dikkat çeken dergi Ukrayna’nın tahıl ve yağlı tohum ihracatının büyük ölçüde durduğunu ve artan buğday fiyatlarını Hindistan’da da buğday ihracatına yasak getirilmesiyle yükselen fiyatlarla yaşanilecek küresel gıda krizi olasılıkları değerlendirildi.

BM: GIDA KRİZİ KAPIDA

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından oluşturulan Gıda Krizine Karşı Küresel Ağın hazırladığı Küresel Gıda Krizi raporunda, yaklaşık 193 milyon insanın akut gıda güvensizliği yaşadığı bildirildi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterresi Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşın tarım ürünlerinin fiyatlarının artmasına yol açtığını hatırlattı. Guterresi, savaşın ve fiyatlardaki artışın devam etmesi halinde küresel gıda krizi yaşanabileceğini söyledi.

ABD SORUNUN DERİNLEŞTİĞİNİ VURGULADI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, birçok faktörden dolayı dünyada akut gıda güvensizliğine maruz insan sayısının 2016-2021 yılları arasında 108 milyondan 161 milyona çıktığını, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının küresel gıda güvenliği krizini daha da derinleştirdiğini savundu.



BM'den Ukrayna uyarısı: Savaş, küresel gıda krizine sebep olabilir BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna’yı işgalinin yıllarca sürebilecek küresel bir gıda krizine yol açabileceği konusunda uyardı.

Davos yeniden toplanıyor! Gündem sağlık ve gıda Pandemi sebebiyle iki yıldır iptal edilen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) 22-26 Mayıs'ta İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenecek.