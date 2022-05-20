Türkiye Gazetesi

İsveç'te geçen yıl Kasım ayındaki seçimlerde Sosyal Demokrat Parti, terör destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in tek oyu ile iktidara yürümüştü. Kakabaveh, Andersson’un Başbakan seçilmesine vereceği destek karşılığında “İsveç’in Suriye’deki Kürt yönetimiyle ilişkileri geliştirmesi” ve “ülkedeki YPG/PYD militanlarının terörist olarak görmemesi” şartını koşmuştu.

TÜRKİYE'NİN VETOSU DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Ancak son dönemde İsveç'in NATO üyesi olma yolunda girişimleri ve Türkiye'nin bu konudaki tutumu Kakabeveh ile hükümetin arasını açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İsveç'ten 30 teröristi istedik, 'vermeyiz' dediler. Siz teröristleri bize vermeyeceksiniz ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz. NATO bir güvenlik oluşumudur, bir güvenlik teşkilatıdır. Dolayısıyla bu güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hale getirmeye biz 'evet' diyemeyiz" diyerek noktayı koymuştu.

"DESTEĞİMİ ÇEKECEĞİM"

Türkiye'nin veto kararının ardından harekete geçen İsveç, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabık olduklarını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından hükümete destek veren terör destekçisi Kakabeveh, basına yaptığı açıklamada partinin kendine verdiği sözleri tutmadığını belirterek, YPG yandaşlarına yönelik İsveç’te yapılan muameleden mutlu olmadığını bildirdi.

Kakabaveh, “Eğer anlaşmaya uymazlarsa, ben de önemli oylamalarda desteğimi geri çekeceğim.” dedi.

İran doğumlu Kakabaveh, Terör örgütü PKK ile iltisaklı olarak işledikleri suçlardan cezaevine giren HDP'lilere destek mesajları yollamıştı.

PYD ve YPG’nin terörist olarak nitelendirilmemesi konusundaki görüşlerini değişmediğini kaydeden Forslund, “Biz bunu yapmadık, AB’deki listeye uygun olarak hareket ettik.” dedi.

TEK OYLA ESKİ HÜKÜMETİ DEVİRMİŞTİ

Kakabaveh’in oy desteği, 29 Kasım 2021’de parlamentodaki oylamada Sosyal Demokrat Parti’ye İsveç’te iktidar yolu açmıştı.

Parlamentoda yapılan oylamada, Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümeti için 174 milletvekili karşı, 117 milletvekili de lehte oy kullandı.

"Hayır" oyu 175'in altında kaldığı için Andersson başkanlığındaki koalisyon hükümeti, parlamentodan güvenoyu aldı.

Kakabaveh, Andersson’un Başbakan seçilmesine vereceği destek karşılığında “İsveç’in Suriye’deki Kürt yönetimiyle ilişkileri geliştirmesi” ve “ülkedeki YPG/PYD militanlarının terörist olarak görmemesi” şartını koşmuştu.

PKK'YI TÜRKİYE'DEN SONRA TERÖR LİSTESİNE ALAN İLK ÜLKE

Bu arada İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü listesine alan ilk ülke olduğunu, bu duruşun değişmediğini belirtti. Linde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "yaygın dezenformasyon nedeniyle" İsveç'in PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatmak istediğini bildirdi.

Kararın Olof Palme hükümeti döneminde alındığını anımsatan Linde, Avrupa Birliği'nin (AB) onu 2002'de takip ettiğini belirtti. Linde, "Bu pozisyon değişmedi." ifadesini kullandı.

Finlandiya’ya sarı İsveç’e kırmızı ışık Türkiye’nin, terörle iç içe geçmiş olan İsveç’e yönelik olumsuz bakış açısını koruduğuna işaret eden güvenlik kaynakları, Finlandiya’ya ise daha ılımlı bir bakış açısının olduğuna dikkat çekiyor.

NATO: İsveç ve Finlandiya saldırı olursa karşılık vermeyiz NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer'den İsveç ve Finlandiya'yı üzecek bir açıklama geldi. Bauer, Finlandiya ve İsveç'e üyeliğe kadar geçecek süre içinde verilebilecek güvenlik garantilerinin, "bir müttefike yapılan saldırıyı bütün ittifaka yapılmış sayan" NATO Anlaşması'nın 5. maddesindeki gibi olamayacağını söyledi.

İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye açıklaması geldi İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "NATO üyeliklerine evet demeyiz" resti çeken Türkiye ile görüşmeye ve sorunları çözmeye hazır olduklarını söyledi.