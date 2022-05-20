Türkiye Gazetesi

The New York Times tarafından elde edilen tanık ifadeleri ve videolar Rus askerlerinin acımasızlığını ve sivilleri nasıl katlettiklerini bir kez daha ortaya koydu.

Sivil katliamları ile gündeme gelen Buça'da kayda geçen görüntülerde, Rus paraşütçülerinin 4 Mart'ta sekiz Ukraynalı’yı infaz ettikleri açıkça görülüyor. Ukraynalı sivilleri sıraya sokularak ölüme yürütüldükleri anlar ise dünya genelinde yankı buldu.

HİÇBİRİ GERİ DÖNEMEDİ

Yakınlardaki bir evin güvenlik kamerasının kayda aldığı görüntülerde Ukraynalı adamların idam edilmeden dakikalar önce Rus birliklerinin nezaretinde birbirlerinin arkasında yürütüldüğü ve sivillerin zorla yere yatırıldığı görülüyor. Olayın tanığı sivillerin Rusların devraldığı yakındaki bir ofis binasının arkasına götürüldüğünü ve silah seslerini duyulduğunu belirtti. Öte yandan tutsaklardan bir daha haber alınamaması ve hiçbirinin geri dönmemesi katliamı kesinleştirdi.

5 Mart'ta çekilen başka bir video da ofis binası yakınlarında nöbet tutan Rus askerinin yanında yerde yatan cesetler görünüyor. Rus kuvvetlerinin Buça'dan çekilmesinin ardından gelen görüntülerde de yüzlerce sivilin infaz edilmiş cesetleri dünya çapında büyük tepki toplamıştı.

RUSLARIN YALANLAMASI İŞE YARAMADI

Rus paraşütçülerinin avluda fotoğrafları çekilen adamları toplayıp kasıtlı olarak infaz ettiğine ve bu Rus askerlerinin bir savaş suçuna doğrudan karıştığına dair kanıtlarla ilgili Rusya'nın Dışişleri ve Savunma Bakanlıklar açıklama yapmadı.

Buça'daki katliamda kan donduran detay! Mermilerden küçük çiviler çıktı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 2 aydır devam ediyor. Ukrayna’nın Buça'da kasabasında yüzlerce sivilin öldürüldüğü katliam dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Buça’da yaşanan katliama ilişkin yeni bilgiler tüyler ürpertti. Adli tıp doktorları, sivillerin Rus topçuları tarafından ateşlenen mermilerden çıkan küçük çivilerle öldürüldüğünü açıkladı. Uzmanlar bu silahların, 1. Dünya Savaşı’nda yaygın olarak kullanıldığını ve miğferleri bile delebilecek güce sahip olduğunu söyledi.

Savaşın acı yüzü Ukrayna... İrpin ve Buça'da sokaklar cesetlerle doldu Ukrayna güçleri günlerdir sokaklardan ve araçlardan sivil insanlara ait cesetleri toplasa da Buça ve çevresinde hala bir sürü ceset yollarda bulunuyor. İrpin ve Buça kentlerinde sokaklarda çok sayıda patlamamış roket ve mayınlar da bulunuyor.

Rus ordusu Buça’da suçüstü yakalandı! Ortaya çıkan görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı Buça’dan gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırırken Rus askerlerinden yeni bir skandal daha geldi. Dünya daha Buça şokunu atlamadan Rus birlikleri suçüstü yakalandı. Çıkan görüntülerde Buça’da bir sivilin Rus tankı tarafından vurulma anı ortaya çıktı. O görüntüler ağızları açık bırakırken, savaşın ne kadar bir kötü boyuta geldiğini gözler önüne sermiş oldu.