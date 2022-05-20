Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçaklarının Gökçeada’nın batısında ve Enez’in batısında Türk hava sahasını ihlal etmesine ilişkin açıklama yaparak, “Hava Kuvvetlerimiz bu provokatif ihlallere mütekabiliyet ve angajman kuralları gereği gerekli yanıtı vermiştir” dedi.

"ULUSLARARASI KAMUOYU ALGISINI ÜLKEMİZE KARŞI ŞEKİLLENDİRMEYE ÇALIŞMAKTADIR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan'ın hava sahası ihlali iddiaları hakkında açıklamasında şunları belirtti:

“Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları, 16 Mayıs 2022 tarihinde Gökçeada'nın batısında, 17 Mayıs 2022 tarihinde ise Enez'in batısında hava sahamızı ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz bu provokatif ihlallere mütekabiliyet ve angajman kuralları gereği gerekli yanıtı 18 Mayıs 2022 tarihinde vermiştir.

Yunanistan bir kez daha kendi tahrikkar eylemleriyle başlattığı gerginliği kullanarak uluslararası kamuoyunun algısını ülkemize karşı şekillendirmeye çalışmaktadır.

Bu çerçevede, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının 20 Mayıs tarihli açıklamasında ülkemize yönelttiği mesnetsiz iddia ve ithamları külliyen reddediyor, hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz.

Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için, Yunanistan'ın Ege'deki provokatif eylemlerini sonlandırması ve bir yıldır toplantılarına katılmaktan imtina ettiği hem ikili, hem de NATO bünyesinde başlatılan Güven Arttırıcı Önlemler sürecine ciddiyetle yaklaşması gerekir.”

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Yunanistan’ın Ayasofya rahatsızlığı sürüyor: Yeni pasaportları hedef aldılar Yeni Türk pasaportlarında Ayasofya’nın yer alması Yunanistan basınında gündem oldu. Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin hazımsızlığı sürerken Yunanistan yeni pasaportları, "Türkiye'nin en büyük meydan okuması: Ayasofya, pasaportlarda cami olarak yer alacak" şeklinde yorumladı.