Türkiye Gazetesi

24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında yaklaşık 3 ay geride kaldı. Savaşta bilanço ağırlaşırken Ukrayna yangın yerine dönmüş durumda. Savaştan dolayı binlerce sivil hayatını kaybetti. Milyonlarca insan ise göç etmek zorunda kaldı. Bölgeden paylaşılan son görüntüler ise Rusya’nın korkunç yüzünü bir kez daha göstermiş oldu.

SİVİLLERİN BULUNDUĞU BİNAYI HEDEF ALDILAR

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakerelerde henüz bir olumlu sonuç çıkmazken, Kharkiv bölgesinden gelen görüntüler yürekleri sızlattı. Paylaşılan görüntülerde Kültür Sarayı'na, Rus hava güçleri tarafından bombalı saldırı düzenleniyor. Oldukça büyük olduğu görülen bina, patlamanın etkisiyle yerle bir oluyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem olurken, saldırı nedeniyle ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Rusya, Finlandiya'ya gaz akışını durdurdu NATO üyelik başvurusu yüzünden kriz yaşayan Finlandiya ve Rusya arasında bir kez daha ipler gerilecek. Rusya'nın Finlandiya'ya gaz akışını durdurduğu açıklandı.

Rusya'dan Finlandiya'ya ağır yaptırım: Vanayı kapatıyor Finlandiya'nın ulusal gaz dağıtıcısı Gasum, Rusya'dan Finlandiya'ya doğal gaz arzının yarın durdurulacağını bildirdi.

Rusya: Azovstal'da 2 bin asker teslim oldu Rusya, Ukrayna’nın güneyindeki Mariupol kentinde Rus askerlerinin kuşattığı Azovstal çelik fabrikasından 2 bin askerin teslim olduğunu açıkladı.