Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada baş gösteren ekonomik kriz ile beraber birçok ülkede ev kira fiyatlarıda tavan yaptı. Hollanda hükümeti ise duruma el attı ve ev kiralarına sınırlama getirilmesi planlanıyor.

Hollanda'da kira fiyatlarının sınırlandırılması gündemde. Önümüzdeki aylarda meclise sunulması beklenen düzenlemeye göre, kiralık evlerin fiyatını artık ev sahipleri belirleyemeyecek. Bu düzenlemeyle, ev sahiplerinin fahiş fiyatlarla konut piyasasına olumsuz etkisinin önlenmesi amaçlanıyor.

EN FAZLA BİN 250 EURO

Düzenleme kapsamında puanlama sistemi getirilecek. Evin büyüklüğü ve oda sayısı gibi özellikler puanlamayı etkileyecek. Evin aldığı puana göre, kira bedeli en fazla bin 250 euro olarak belirlenebilecek.

DÜŞÜK GELİRLİLERE BELEDİYELERDEN DESTEK

Düzenleme kapsamında, düşük ve orta gelirli kişilere de, belediyeler tarafından sosyal konut tahsis edilecek. Kira yardımı almaları kolaylaştırılacak ve gençler için konut yardımı alma yaşı 23'ten 21'e indirilecek.

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