Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Türkiye’nin kararlı duruşu karşısında geri adım sinyali veren ikili ülke yetkilileri son günlerde Ankara’ya sıcak mesajlar gönderirken, NATO ve üye devletleri de devreye soktu. Hollanda ve İngiltere, Finlandiya ve İsveç’in üyeliği konusunda Ankara’nın nabzını yokluyor. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve İngiltere Başkanı Boris Johnson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö ile telefonda ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, Türkiye’nin millî güvenliğine ve halkına yönelik açık bir tehdide karşı verdiği meşru ve kararlı mücadeleye saygı gösterilmesini ve bu mücadeleye destek verilmesini beklemenin en doğal hakkı olduğunu ifade etti. Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da muhatapları ile temas hâlinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya liderleriyle kritik 'NATO' teması Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile telefonda görüştü. İsveç ile yapılan görüşmede, iki ülke ilişkileri ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ise Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulunarak "Finlandiya müttefiklerinin güvenliğini taahhüt edecek" dedi. Erdoğan, iki ülke liderinin ardından konu ile ilgili NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

İngiliz bakandan çağrı: Moldova, NATO silahlarıyla donatılsın Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeye devam ederken Avrupa ülkeleri Ukrayna'nın yanı sıra bölgedeki diğer ülkeler için önlem almaya hazırlanıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Moldova'nın bir Rus işgali tehdidine karşı korunması için ‘NATO standardında silahlarla donatılması’ gerektiğini söyledi.