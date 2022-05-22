Türkiye Gazetesi

Rusya, doğal gazı ruble ile ödemeyi kabul etmeyen Finlandiya’nın gazını kesti. Finlandiya ise gaz arzını karşılayabilmek için hamle yaptı ve LNG terminal gemisini 10 yıllık kiraladığını açıklayarak gaz ihtiyacını karşılayacak.



LNG terminal gemisiyüksek depolama ve tedarik kapasitesi sayesinde Finlandiya ve Estonya’nın doğal gaz ihtiyacını karşılayacak.

Finlandiya Ekonomi Bakanı Mika Lintila yaptığı açıklamada, "LNG terminal gemisi, Finlandiya endüstrisi için gaz arzını güvence altına almada önemli bir rol oynayacak." dedi.

Finlandiya devletinin sahip olduğu doğal gaz iletim operatörü Gasgrid Finland ise LNG terminal gemisinin 10 yıllık kiralama ile toplam maliyetinin 460 milyon Euro olarak tahmin edildiğini, buna ek kullanım hacmiyle ilgili ek maliyetlerinin de olacağını açıkladı.



Putin duyurdu: Doğal gaz ödemelerinde Ruble şartı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı alıcıların 1 Nisan'dan itibaren Rus doğalgazını ruble olarak ödemesi gerektiğini belirten bir kararnameyi imzaladığını duyurdu. Bu ödemelerin yapılmadığı takdirde doğalgaz satışının durdurulacağını açıkladı.

Putin'den ruble yaptırımı: Doğal gazı ruble ile satacağız Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemeyi dolar veya avro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirterek, “Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz.” dedi.