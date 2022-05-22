Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 25 Mayıs Çarşamba günü İsrail'e gidecek. Bu ziyaret Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra bir ilk olacak.

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme sürecinde yeni haftada önemli bir ziyaret gerçekleşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'e gidecek. Bu ziyaret, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra bir ilk olacak. Kritik ziyaret 25 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya gelecek.

Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ardından gazetecilerin 'İsrail'e büyükelçi atanacak mı?' sorusuna, "İsrail’e 25’inde gideceğiz. Dışişleri Bakanı ile oturup değerlendireceğiz, o zaman karar vereceğiz" yanıtını vermişti. Çavuşoğlu İsrail ziyareti öncesinde ise 24 Mayıs Salı günü Filistin'de temaslarda bulunacak.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan baskı altında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, bunu içeriden ve dışardan bazı kişilerin engellemeye çalıştığını aktardı.

İsveç'e gereken cevabı 2 yıl önce Çavuşoğlu böyle vermişti: Siz kimi uyarıyorsunuz Türkiye NATO'ya üyelik için resmen başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'yı veto etmiş, iki ülkenin teröre verdiği desteği hatırlatmıştı. Türkiye'nin veto kararının ardından 2020'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye hitaben yaptığı konuşma sosyal medyada bir kez daha gündem oldu. 'Türkiye'yi, Suriye'den çekilmesi için uyarıyoruz' diyen Linde'ye, Çavuşoğlu, 'Siz kimden aldığınız yetkiyle kimi uyarıyorsunuz?' diyerek çıkışmıştı.

Çavuşoğlu'ndan F-16 mesajı: Satış için görüşmeler olumlu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında F-16 satışı konusundaki görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.