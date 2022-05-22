Türkiye Gazetesi

Savaşın gölgesindeki Ukrayna Avrupa Birliği üyesi olmak için geçtiğimiz nisan ayında ilk adımı atarak başvuru evraklarını teslim etmiş ve sürecin hızlandırılmasını talep etmişti.

"YALAN SÖYLÜYORSUNUZ"

AB ülkeleri Ukrayna'nın üyeliğini tartışırken Fransa'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın AB’ye katılmasının on yıllar sürebileceği konusunda uyararak, "Dürüst olmak zorundayız. Ukrayna'nın altı ay veya bir iki yıl içinde AB'ye katılacağını söylüyorsanız, yalan söylüyorsunuz. Muhtemelen 15 veya 20 yıl sürecek” dedi.

Beaune, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'yı AB’ye daha erken entegre etmeye yardımcı olabilecek daha gevşek bir "Avrupa siyasi topluluğu" oluşturulması teklifini yineleyerek, "Ukraynalılara herhangi bir yanılsama veya yalan sunmak istemiyorum" dedi.

"BEDELİNİ ÖDEDİK"

Öte yandan geçtiğimiz ay AB üyeliği için başvuruda bulunan Ukrayna halkının bu süreçte gereken bedeli ödediğini ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna halkı AB'nin bir parçası olarak kendilerini hissetmek için birleştiler. Süreç bu kadar hızlı tamamlandığı için de teşekkür ederim. AB yolunda sizin desteğinize inanıyoruz. Bizim insanlarımız özgürlükleri ve bağımsızlıkları için bedel ödedi." açıklamasında bulunmuştu.

Ukrayna AB'den Rusya'ya ek yaptırım uygulamasını istedi Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletmesini umduğunu söyledi.

Ukrayna AB'ye üyelik için başvuracak Poroşenko, 2020'ye kadarki reformlar planını kapsayan "Strateji-2020" programının ardından AB'ye üyelik için başvuracaklarını belirtti.