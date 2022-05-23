Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı devam ediyor. Rus güçleri saldırılarını Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaştırdı. Rus basını Mariupol'den sonra Luhansk’ta da kontrolü sağladığını duyurdu.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi devam ediyor. Rus ordusunun saldırıları ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaştı. Rusya ilk olarak başkent Kiev’i ele geçirmeye çalışmış yoğun bir direniş ile karşılaşmıştı. Daha sonra yönünü ise zengin kömür yataklarına sahip olan Donbas bölgesine çevirmişti.



Rus birlikleri, eyalette kalan son Ukrayna topraklarını ele geçirmek için büyük bir saldırının habercisi gibi görünen nehir şehir olan Luhanks’ı ele geçirmeye hedefine çok yakın. Rus medyası, Rus kuvvetlerinin artık Luhansk'ın büyük bir bölümünün kontrol altına alındığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Zvezda TV kanalı da Pazar günü yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin hala Severodonetsk ve Lysychansk'ı elinde tuttuğunu açıkladı.

RUS ORDUSU SİVİLLERE SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus ordusu son olarak yine 20 Mayıs’ta Ukrayna'nın Luhansk bölgesini hedef aldı. Saldırıda çok sayıda sivil yerleşim yeri hasar alırken,.

Saldırının ardından Luhansk Valisi Sergey Gayday sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman, Lysychansk ve Severodonetsk yakınlarında saldırılarına devam ediyor. Severodentsk'te 12 ve Hirske'de de 1 sivil olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Rusya yine sivilleri hedef aldı! Luhansk'ta okula düzenlenen saldırıda 60 kişi hayatını kaybetti Luhansk Valisi Sergey Gayday yaptığı açıklamada, Luhansk’taki bir okula düzenlenen hava saldırısında 60 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya, Luhansk'ı vurdu: 13 ölü Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgal girişiminde sivillerde hedef alınıyor. Rus ordusunun Luhansk bölgesine düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti.