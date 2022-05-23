Türkiye Gazetesi

NATO’ya yakınlaşan Ukrayna, ittifakın sınırlarına yaklaşmasını tehdit olarak gören Rusya ile kendini savaşın içinde buldu. Rusya’nın saldırıları sonrası kendilerini Rus tehdidinden korumak isteyen İsveç ve Finlandiya NATO’nun kapısında. Terör örgütü unsurlarla yakın temas içinde olan iki İskandinav ülkesi Türkiye’nin veto açıklamalarıyla karşı karşıya kaldı. Ankara, NATO’nun genişlemesine olumsuz bakmadıklarının vurgulayarak güvenlik endişelerini dile getirdi. Türkiye her iki ülkenin de terörle arasına net çizgi çekmesini isterken ABD’den National Review dergisinde dikkat çeken bir yazı yayınlandı.

“TÜRKİYE’Yİ NATO’DAN ATMA VAKTİ”

Dergide yayınlanan "Türkiye'yi NATO'dan atma vakti" başlıklı yazıda, askeri ittifakın ikinci büyük ordusuyla ilgili karalama kampanyası başlatıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "açık sözlü olunması gerektiği" belirtilerek, "İsveç ve Finlandiya'yı barındıran ancak Türkiye'yi dışlayan bir NATO, Türkiye'yi içeren ancak İsveç ve Finlandiya'yı dışarıda tutan bir NATO'ya tercih edilir." şeklindeki görüş savunuldu. Ankara'nın açıkça hedef alındığı yazıda, "Türkiye'nin gitme vakti geldi." ifadesi kullanıldı.

“NATO’DE YER ALMA ZAMANLARI GELDİ”

Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırıları sonrası Finlandiya'nın, "nihayet NATO'da resmen yer alma zamanının geldiğine karar verdiği", Finlandiya'yı takip eden İsveç'in de Kuzey Atlantik Anlaşması'nı imzalamaya hazır olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz." diye konuşmuştu. NATO'nun bir güvenlik kuruluşu olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Hele hele İsveç, kesinlikle tam bir terör odağıdır, terör yuvası. Bunlar silah noktasında yaptırım da uyguladılar bize." demişti.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.