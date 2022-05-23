Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve Rusya’nın enerjiden sonra yeni bir krize neden olacağını söylemişti. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Batı’nın Rusya’ya yaptırımları devam ediyor. Bu yaptırımların küresel bir gıda krizini tetiklediğini ifade eden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya her zaman güvenilir bir tahıl ihracatçısı olmuştur” açıklamasında bulundu.

‘GIDA KRİZİNİN KAYNAĞI BİZ DEĞİLİZ’

Peskov ayrıca, Birleşmiş Milletler’in (BM) dünyanın kıtlığa neden olacak bir yiyecek krizi ile karşı karşıya olduğuna dair değerlendirmeleriyle aynı fikirde olduklarını ifade ederek, “Problemin kaynağı biz değiliz. Dünyada açlığa yol açan problemin kaynağı, bize yaptırım uygulayanlar ve yaptırımların kendisidir” dedi. Batı tarafından Ukrayna'ya silah gönderildiğini söyleyen Peskov, Ukrayna'nın demiryolu hatlarını kullanarak Polonya'ya buğday ihraç etmesinin Rusya tarafından engellenmediğini de sözlerine ekledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya, Türkiye, Ukrayna, ABD ve BM ile Ukrayna’daki tahıl ihracatını eski haline döndürmek için yoğun çaba halinde olduklarını belirtmişti. Rusya ve Ukrayna, küresel buğday arzının yaklaşık 3’te 1’lik kısmını oluşturuyor.

Zelenskiy’den kritik uyarı: Gıda krizi kapıda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya nedeniyle yaşanacak gıda krizine karşı uyarıda bulundu. Zelenskiy “Enerji krizinden sonraki ikinci kriz gıda krizi olacak. Ukrayna limanlarını açmaz, gıda ürünlerine ihtiyacı olan Afrika, Avrupa, Asya ülkelerine yardım etmezsek gıda krizi yaşanacak” dedi.

BM'den Ukrayna uyarısı: Savaş, küresel gıda krizine sebep olabilir BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna’yı işgalinin yıllarca sürebilecek küresel bir gıda krizine yol açabileceği konusunda uyardı.