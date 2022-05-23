Türkiye Gazetesi

Kabine Toplantısı ardından basın toplantısı düzenleyerek önemli gündem maddeleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Senatosu'nda Türkiye karşıtı konuşmalarına yönelik de açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kendimize yeteriz. 'F-16'ları Türkiye'ye vermeyin' diye ABD'ye telkinde bulunan bir Yunanistan ile karşı karşıyayız. Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok. ABD herhalde Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRASINI MİÇOTAKİS DÜŞÜNSÜN"

"Lafa gelince herkesin büyük laflar ettiği Karadeniz'in kuzeyindeki savaş da dahi Ukrayna'ya en büyük desteği biz verdik. Krizin çözümüne hiçbir katkısı olmayacak şovların yerine Rusya'yla insani ilişkilerimizi sürdürerek, bölgedeki barışın devamı ve müzakere yapılmasıyla en samimi yaklaşımı biz gösterdik" diyen Erdoğan, "Bizim NATO'nun genişlemesi konusundaki yaklaşımımızın bağnazlıktan ya da düşmanlıktan değil terörle mücadelemizdeki ilkeli tutumumuzdan kaynaklanıyor. Muhataplarımızın tamamına, Türkiye'nin NATO'nun genişlemesindeki yaklaşımını terörle mücadele ve müttefiklik vurgusuyla açıkladık. Bu yanlışı Türkiye, Yunanistan ve Fransa'nın NATO'dan çıkışı döneminde Türkiye o zaman onlara destek vermişti. Ve ne oldu? Şu anda Yunanistan bizimle nasıl uyum içinde? FETÖ'nün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu an Yunanistan değil mi? Şu anda 10'a yakın üs var Yunanistan'da. Bu üsler Yunanistan'da niye kuruluyor? Şu anda Avrupa ülkelerine 400 milyar Euro borcu olan bir Yunanistan var. Kendileriyle görüştük. Görüşmede aramıza 3. ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Bundan sonrasını Miçotakis düşünsün. Biz kendimize yeteriz. 'F-16'ları Türkiye'ye vermeyin' diye ABD'ye telkinde bulunan bir Yunanistan ile karşı karşıyayız. Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok. ABD herhalde Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: Yoklama kaçağına bedelli askerlik imkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası ardından yaptığı açıklamada, yoklama kaçakları için bedelli askerlik imkanının tanınacağını duyurdu. Erdoğan, kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerin askerlik şubelerine başvurabileceklerini söyledi.

Sergiyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan espriyi patlattı! 'Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Müziği Tarihi Sergisi’ni ziyaret etti ve ziyaret sonrası Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi terasında sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan, Cem Karaca ile ilgili bölüme geldiğinde ziyaretçiler, 'Deniz Üstü Köpürür' şarkısı ile sürpriz bir gösteri sundu. Erdoğan bunun üzerine 'Sıkıysa Müslüm Baba yapın' sözleri katılımcıları kahkahalara boğdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 yeni denizaltı müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Gölcük Tersane Komutanlığı'nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 sene içerisinde milli denizaltıların teslim edileceği müjdesini verdi. NATO'ya katılmak isteyen İsveç'in üyelik başvurusuna değinen Erdoğan, "İsveç'in bize karşı yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız" diyerek Ankara'nın somut bir adım beklenildiğinin altını çizdi.