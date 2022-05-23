Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük şehrini kana buladı. Örgüt üyeleri, Taze ilçesine bağlı Sami el-Asi köyündeki buğday tartlalarını ateşe verdi. Ardından bölgeye güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Teröristler, bölgeye gelen polis ile köylülere ateş açtı. Saldırıda 3'ü polis 5 kişi hayatını kaybetti. DEAŞ'lılar kaçarken güvelik güçleri operasyon başlattı.

Yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü. Dünyada buğday krizinin yaşandığı bir dönemde teröristlerin böyle bir eylem gerçekleştirmesi kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

Bursa'da 3 DEAŞ'li terörist yakalandı Bursa'da 1'i canlı bomba 3 terörist yakalandı. Kanlı eylem hazırlığında yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı.

MİT'ten DEAŞ operasyonu: Eylem hazırlığındaki 2 kişi yakalandı Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ mensupları Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, MİT tarafından Suriye’de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.