Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Miçotakis’e "Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok" sözüne Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu konuştu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Senatosu'nda yaptığı "Türkiye'ye F-16" verilmesin çağrısına, Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok." diyerek, ABD'nin Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyeceğini söylemişti.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu Miçotakis'in ülkesinin haklarını savunduğunu belirtti ve "Türkiye'nin lideriyle karşılıklı bir tartışmaya girmeyeceğiz." dedi.

Yunanistan liderine sert tepki: Benim için Miçotakis diye biri yok Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Senatosu'nda yaptığı "Türkiye'ye F-16" verilmesin çağrısına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert cevap geldi. Erdoğan, "Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok." diyerek, ABD'nin Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyeceğini söyledi.





