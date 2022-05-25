Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore, bugüne kadar ulusal Covid-19 aşı programını reddetti. Daha önce hastalara bitki çayı önerilen ülkede, şifalı bitkilerden Covid-19 ilacı yapıldığı açıklandı.

VAKA SAYISI 3 MİLYONU GEÇTİ

Kuzey Kore'de yüksek ateş belirtisiyle kendini gösteren şüpheli Covid-19 vakalarında 2 hafta geride kaldı. Hasta sayısının 3 milyon 64 bin 880'e yükseldiği Kuzey Kore’de son 24 saatte 115 bin 970 kişi daha yüksek ateş belirtisi gösterdi. Toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde 89'unu oluşturan 2 milyon 741 bin 470 kişi iyileşirken 323 bin 330 hastanın ise tedavisi sürüyor.



Öte yandan 2 gün üst üste can kaybı kaydedilmeyen ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 68'de kaldı.

EN ETKİN TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ BULMAK İÇİN ÇABA SARF EDİLİYOR

Devlet Kontrolünde Kore Haber Ajansı (KCNA) tarafından bugün yayınlanan "Tehlikeli Pandemik Hastalığın Yayılmasını Durdurmaya Yönelik Önlemler" başlıklı bir haberde, "Kore halkının Kore İşçi Partisi'nin deneyimli rehberliğinde güvenle, bilimsel ve aydınlatıcı bir salgın önleme kampanyası için her şeyi yaptığı" kaydedildi. Parti ve ordu yetkililerinin ülke genelindeki salgınla mücadele seferberliğini bizzat denetlediği ve ülke çapındaki tüm bilimsel kuruluşların en etkin tanı ve tedavi yöntemlerini bulmak için çalıştığı belirtilen haberde, "Her bölge, il ve ilçe tedarik edilen ilaçların depolanmasında ve tesliminde hijyen gerekliliklerine titizlikle uymakta ve kendi alanlarında yetişen şifalı otların ve diğer faydalı bitkilerin bileşimini analiz ederek bunları ilaç yapımında kullanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

BİTKİ ÇAYI TAVSİYESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Pyongyang'ın yüksek ateş olarak adlandırdığı hastalığı hafif atlatan vatandaşlarına daha önce bitki çayı içme önerisinde bulunması dünya basınında geniş yer bulmuştu. Durumu daha ağır olan hastalara ise ağrı kesici ve antibiyotik tedavisi önerildiği gündeme gelmişti.

Kuzey Kore’den koronavirüs açıklaması: Salgın kontrol altında Kuzey Kore, 2019 yılında ortaya çıkan koronavirüs salgınından yaklaşık 2.5 yıl sonra ilk Covid-19 vakasını bildirmişti. Bu açıklamadan 2 hafta sonra, Covid-19 salgınında yeni bir ölüm yaşanmadığı belirtildi, hastalığın kontrol altına alındığı savunuldu.

Aşıyı reddeden Kuzey Kore, Covid-19'u çay ve tuzlu su ile atlatmaya çalışıyor Küresel Covid-19 aşı paylaşımı programından gönderilen 3 milyon doz ilacı geri çeviren Kuzey Kore'de koronavirüs hızla yayılıyor. Son olarak devlet medyası Covid-19'la mücadele için halka tuzlu suyla gargara ve bitkisel çaylar önerdi.