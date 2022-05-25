Türkiye Gazetesi

Uzay ve havacılık şirketi SpaceX’in geliştirdiği Starlink uyduları milyarder girişimci Elon Musk’ın dünyaya kazandırdığı en büyük teknolojilerden biri. Dünyanın alçak yörüngesinde yer alan binlerce Starlink uydusu, abonelerine geniş bant internet hizmeti sunuyor. Ancak Ukrayna savaşında Rusya’ya karşı bir hamle yapan SpaceX şirketinin CEO’su Musk, işgal bölgesinde internet hizmeti kesilen insanlar için uydu hizmetini kullanıma açtı.

SpaceX’in Ukrayna’ya Starlink internet terminalleri göndermesi işgal karşıtı ülkeler tarafından takdir toplarken, Rusya’nın tepkisini de çekmişti. Son olarak, South China Morning Most’un haberine göre Çinli askeri araştırmacılar, milyarder Elon Musk’ın SpaceX şirketine ait Starlink internet uydularının nasıl yok edilebileceğini düşünüyor.

Bu noktada, SpaceX’in askeri kullanımı geliştirmek için ABD Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzaladığını da belirtelim. Nihayetinde Pekin hükümeti (Çin), binlerce uyduyu yok etmenin uygun maliyetli yollarını aramaya başladı.

ÇİN'İN HEDEFİNDE

Çin’deki Modern Defence Technology dergisinde yayımlanan makalede ekip, "Bazı Starlink uydularının işlevlerini kaybetmelerini ve takımyıldızın işletim sistemini yok etmelerini sağlamak için yumuşak ve sert öldürme yöntemlerinin bir kombinasyonu benimsenmelidir" diyor.

SpaceX, Dünya atmosferindeki seslerin beş katı hızda hareket eden hipersonik silahları tespit edebilen ve takip edebilen hassas araçların geliştirilmesi gibi Starlink platformunun askeri amaçlarla kullanılmasına yönelik ABD Savunma Bakanlığı ile bir sözleşme imzaladı.

Bu arada, SpaceX'in önümüzdeki on yıl içinde 30 bin kadar Starlink uydusu fırlatması bekleniyor.

PLA'nın Stratejik Destek Gücü altında Pekin İzleme ve Telekomünikasyon Enstitüsünde araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Ren Yuanzhen, Çin’in uydu karşıtı projesinin baş mimarı. Ayrıca araştırmacılar arasında Çin’in savunma teknolojilerinde çalışan kıdemli bilim insanları da bulunuyor.

Çin'in gözü kulağı olacak: Gözlem uyduları JILIN-1 fırlatıldı Uzay çalışmalarının önde gelen ülkelerinden Çin, Dünya'nın yörüngesine yeni uydular fırlattı. Yer gözlem uydu ağının parçasını oluşturacak 8 adet JILIN-1 uydusunu başarılı şekilde uzaya gönderdi.

SpaceX, gökyüzünü kapatmaya kararlı: Starlink uyduları fırlatıldı ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, yeni Starlink uydularını uzaya fırlattı. 53 adet internet uydusunu daha uzaya fırlatan SpaceX'in Dünya'nın yörüngesindeki uydu sayısı 2 bin 300'ü aştı.