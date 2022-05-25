Türkiye Gazetesi

Rusya’da devlete ait RT televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Ukrayna’daki savaşın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “merhameti” yüzünden yavaş ilerlediğini iddia etti.

"TAMAMEN YOK EDERDİK"

Putin’in Ukrayna’da rehin Rus sivillerin hayatından endişe ettiğini belirten Simonyan, “Bu olmasa Ukrayna’yı nükleer füzelerle birkaç günde tamamen ortadan kaldırırdık” dedi.

"SAVAŞ DEĞİL, OPERASYON"

Simonyan televizyondaki programda şu ifadeleri kullandı: “Savaş neden olması gerektiği gibi üç günde bitmedi? Elbette bu mümkündü. (Ağır termonükleer kıtalararası balistik füze) Sarmat'ın bir saldırısı kıyıyı yok etmeye yeter. Eğer isteseydik, Ukrayna ile günler değil, saatler içinde uğraşamaz mıydık? Ama özel bir askeri operasyon yürütüyoruz, bu bir savaş değil. Oradakilerin hepsine acıyoruz. Bizden olmayanların rehineleri olan birçok insanımız olduğunu biliyoruz.”

Rus televizyon yöneticisi, son olarak, “Ukrayna’da kurtardığımız bölgeler filen bizimdir” ifadesini kullandı.

Rusya, Ukrayna’da yaşananları savaş değil, “özel askeri operasyon” olarak nitelendiriyor.

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