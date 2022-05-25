Türkiye Gazetesi

İsveç ve Finlandiya’nın NATO başvuruları teröre verdikleri destek nedeniyle Türkiye’den veto almıştı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin terör örgütlerine para ya da silah göndermediğini söyledi. İsveç devlet televizyonu SVT tam da İsveç ve Finlandiya hükümetleri heyetlerinin Ankara'da olduğu gün terör örgütü YPG/PKK'nın ele başlarından Salih Müslim ile Suriye'nin kuzeyinde saklandığı ABD askeri üssünde röportaj yaptı.

İSVEÇ’E GÜVENDİKLERİNİ SÖYLEDİ

İsveç televizyonu SVT'nin, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin çekincelerini dile getirdiği bir dönemde Müslim ile yaptığı röportajda, terör örgütü elebaşı İsveç'e güvendikleri yönünde açıklamalar yaptı.

İsveç devlet televizyonunun haberinde, Müslim'in, Kuzey Avrupa ülkesinin NATO üyeliği için YPG'yi asla bir terör örgütü olarak kabul etmeyeceğini, Türkiye'nin NATO üyeliği konusundaki taleplerine olumlu karşılık vermeyeceği iddiasına yer verildi.

Salih Müslim'in, muhabirin YPG'nin PKK'ya bağlı olup olmadığı yönündeki sorusuna yanıt vermek istemediği de görüldü.

İsveç devlet televizyonunun bölgede çektiği görüntülerde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın birçok yerde asılı fotoğrafları da dikkati çekti.

ANDERSSON: TERÖRE PARA YA DA SİLAH GÖNDERMİYORUZ

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, bugün yaptığı açıklamada ülkesinin terör örgütlerine para ya da silah göndermediğini söyledi. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler Türkiye’de devam ederken, İsveç’ten konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, bugün Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile İsveç’in başkenti Stockholm’de ortak basın toplantısı düzenledi. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye ile yaşanan anlaşmazlığa ilişkin konuşan Andersson, “Türkiye ile görüşmeler şu anda sürüyor. Bu görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz” dedi.

İsveçli diplomatların Ankara’da Türkiye'nin çekincelerini ve taleplerini görüşeceklerini ifade eden Andersson, "Bu listeyi inceleyip tartışacağız. Medyadaki haberlerde ve diğer yerlerden yapılan açıklamalarda belirsiz olan şeyleri açıklığa kavuşturacağız” diye konuştu.

İsveç’in mali yardımlarının nereye gönderildiği ve silah satışlarıyla ilgili bilgilerin bu listeye dahil olduğuna işaret eden Andersson, “Kesinlikle terör örgütlerine para ya da silah göndermiyoruz” şeklinde konuştu.

İsveç'in AT-4'leri PKK'lı teröristlerin mağarasından çıktı Pençe Kilit Operasyonu kapsamında ele geçirilen mağarada çeşitli çapta silah ve mühimmatın yanı sıra İsveç yapımı tanksavar silahı AT-4 de dikkat çekti.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara'da görüşmelere başladı Türkiye heyeti, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak için Ankara'da görüşmelere başladı.