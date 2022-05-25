Türkiye Gazetesi

Afganistan’da bombalı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Başkent Kabil’de bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Acil Durum Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

BİR YETKİLİ 11 KİŞİNİ ÖLDÜĞÜNÜ AKTARDI

Basına konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir Taliban yetkilisi ise, caminin minberine patlayıcı yerleştirildiğini ve en az 11 kişinin öldüğünü aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

BALKH VİLAYETİNDE DE BOMBALI SALDIRILAR DÜZENLENDİ

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Balkh vilayetinde düzenlenen 3 bombalı saldırıda ise en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi

Dışişleri'nden Afganistan'daki saldırıya kınama Dışişleri, Afganistan'da Türkiye Maarif Vakfı’na ait İlköğretim Okulu'nun müdür yardımcısının öldürülmesini kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Faillerin bulunup adalet karşısına çıkarılmasını umuyoruz" denildi.

Afganistan’da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı Afganistan’da meydana gelen sel felaketinde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yaralandığı belirtildi.