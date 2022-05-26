Türkiye Gazetesi

Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Macar asıllı Soros, Ukrayna savaşına işaret etti. Ukrayna işgalinin birdenbire ortaya çıkmadığını söyleyen Soros "Dünya giderek birbirine taban tabana zıt iki yönetim sistemi arasındaki bir mücadeleye giriyor; açık toplum ve kapalı toplum. Ukrayna’daki savaş, Üçüncü Dünya Savaşı’nın başlangıcı olabilir ve medeniyetimiz bundan sağ çıkamayabilir. Toplumumuzu korumanın en iyi ve belki de tek yolu Rusya lideri Vladimir Putin’i mümkün olan en kısa zamanda yenmek" ifadelerini kullandı.

"PUTIN ZAYIFLADIKÇA ÖNGÖRÜLEMEZ HALE GELİYOR"

Putin’in, saldırının bir hata olduğuna inandığını ve ateşkes görüşmesine hazırlandığını öne süren Soros "Ancak ateşkes olmaz; çünkü ona güvenilemez. Putin zayıfladıkça daha öngörülemez hâle geliyor" diye konuştu.

Rusya lideri Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Çinping’e sert sözlerde bulunan Soros "Baskıcı rejimler artık yükselişte ve açık toplumlar kuşatma altında. Bugün Çin ve Rusya, açık toplum için en büyük tehdidi oluşturuyor" diyerek eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel’i de Moskova ve Pekin’e yakın olmakla eleştirdi.

Davos’taki zirveye damga vuran anlar! Milyarder isimlerden ‘Bizden daha çok vergi alın’ çağrısı Yaşanan pandemiden dolayı 2 yıl ara verilen Davos zirvesi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen zirve sonra Dünya Ekonomik Forumu'na bir kısım milyarder iş insanlarının gösterileri dikkat çekti. Toplanan milyarder isimler, zengin kişilerden daha fazla vergi kesilmesi gerektiğini belirterek krizden daha ağır etkilenen insanların sesinin dinlenmesi gerektiği vurguladılar.