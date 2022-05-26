Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılarda kontrol sağladığı Mariupol ve Donetsk'e bağlı Volnovakha kentinde halka yönelik propaganda faaliyetleri yürütüyor.

Rusya'nın kontrolü ele geçirdiği kentlerde yaşayan Ukraynalıları ikna etmek için türlü yöntemler uygulayan Ruslar, mobil ekranlarla propagandaya başladı.

Hayatın durma noktasına geldiği kentlerde elektrik, su ve temel ihtiyaçlar hala karşılanamazken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı dış dünya ile bağlantının neredeyse koptuğu iki kente mobil ekranlar gönderdi.

SAVAŞ HAKKINDA BİLGİ ALACAKLAR

Kent meydanlarına ve mahallelere kurulan ekranlara Rus haber kanalları açılırken, Ukraynalılar savaş hakkında bu ekranlar üzerinden bilgi edinmeye başladı. Bakanlık bu uygulamayla Ukraynalılara "doğru bilgi" aktarıldığını ifade etti.



Rusya Ukrayna'nın savaş zayiatını açıkladı Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın savaştaki zayiatına ilişkin bilgi verdi. Konaşenkov, Ukrayna'ya ait bugüne kadar 179 uçak, 127 helikopter, 3 bin 266 tank ve zırhlı aracın yok edildiğini söyledi.

Rusya Ukrayna savaşında çok konuşulacak İHA iddiası! Savaştan önce geliştirmişler ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna ordusuna verilecek olan Phoenix Ghost insansız hava araçlarının Rusya-Ukrayna savaşından önce Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştirilmeye başlandığını söyledi.