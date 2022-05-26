Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederen, stratejik önemi yüksek olan ve Rus kontrolüne geçen Donetsk ve Luhansk bölgeleri için Ukrayna'dan açıklama geldi. Konuya ilişkin konuşan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Aleksiy Gromov, Luhansk bölgesindeki durumun zor olduğunu belirterek, "Ancak durumu değiştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"AMAÇLARI TAM KONTROLÜ SAĞLAMAK"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin, Ukrayna ordusunun doğu bölgelerindeki direnişini aşmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın esas çabasının, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamında tam kontrolü sağlamak olduğu ifade edildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Aleksiy Gromov da Luhansk bölgesindeki durumun zor olduğunu belirterek, "Ancak durumu değiştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"MODERN SİLAHLAR SAĞLANMASI ZAFERİMİZİ HIZLANDIRIR"

Rus ordusunun havadan ve karadan saldırılar düzenlediğini ve bunun onlara bir avantaj sağladığını ifade eden Gromov, zafer elde etmek için mümkün olan her şeyi yaptıklarını vurguladı. Gromov, "Ortak ülkelerin modern silahlar sağlaması zaferimizi hızlandıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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