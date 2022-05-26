Türkiye Gazetesi

CDC Direktörü Rochelle Walensky, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin 7 eyaletinde 9 ayrı maymun çiçeği vakası tespit edildiğini, vakaların yerel laboratuvarlar tarafından belirlendiğini, tedavi ve yayılmasının önüne geçmek için yerel halk sağlığı yetkililerinin harekete geçtiğini belirtti.

"BU ÖLÇEKTE SALGIN DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİ"

Vakalarından bazılarının maymun çiçeği salgını olan bölgeye seyahat etmiş kişilerde görüldüğünü vurgulayan Walensky, halkı salgın konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Beyaz Saray'ın küresel sağlık güvenliği ve biyolojik savunma kıdemli direktörü Raj Panjabi ise basın brifinginde, dünya çapında bu ölçekte ve kapsamda bir maymun çiçeği salgınının daha önce görülmediğini ifade etti.

ABD’de vakaların görüldüğü 7 eyaletin California, Florida, Massachusetts, New York, Utah, Virginia ve Washington olduğu kaydedildi.

DSÖ yetkilisinden korkutan açıklama: Maymun çiçeği virüsü birkaç yıldır sinsice dolaşıyor Halk sağlığı yetkilileri, İngiltere'deki maymun çiçeği vakası artışını doğruladı. Bilim insanları ise şaşırtan bir açıklama yaparak maymun çiçeği virüsünün birkaç yıldır sinsice dolaşıyor olabileceğini söyledi.

Uşak'ta 'maymun çiçeği' alarmı: İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi Uşak'ta hastaneye giden yabancı uyruklu bir kişide maymun çiçeği virüsüne benzer belirtiler görülmesi ile kentte alarm verildi. Hemen numune alınan hastanın test sonuçlarında korkutan virüse rastlanmadı.

Çok az kişi biliyor: Maymun çiçeği virüsü hakkında çarpıcı detay Covid-19’un ardından dünyayı maymun çiçeği hastalığı korkusu sardı. Virüs, yeni bir pandemi endişesine yol açtı. Uzmanlar konuyla ilgili açıklamalar yapmaya devam ederken, Doç. Dr. Elif Hakko, “Hastalık her ne kadar 2-4 hafta içinde kendiliğinden iyileşse de küçük çocuklarda ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde ağır bir tablo oluşturabilir” şeklinde uyarı yaptı.