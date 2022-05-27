Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

ABD’den önceki gün gelen açıklamada Türkiye’nin 2019’daki mutabakata uyma çağrısı yapıldı. Ancak bölgedeki gelişmeler, mutabakata asıl ABD ve Rusya’nın uymadığını gösteriyor. Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı esnasında ABD ve Rusya ile ayrı ayrı mutabakatlar yapmıştı. Bu mutabakatlar uyarınca, Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan PKK/YPG’nin çekileceğini vadeden ABD ve Rusya, aradan iki buçuk yıl geçmesine rağmen verdikleri sözlerini yerine getirmedi.

PKK/YPG’li teröristler, mutabakatlara göre çekilmesi gereken bölgelerden, Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve Barış Pınarı Harekâtı bölgelerinde emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerini hedef alıyor ve bu bölgelere sızma girişimlerinde bulunuyor. Menbiç yol haritasına göre ABD, 2019 yılı sonuna kadar çekilme konusunda somut ilerleme sağlanmasını taahhüt etmiş, teröristlerin bölgeden 30 kilometre geri çekileceği ve ağır silahların bırakılacağı sözünü vermişti. Ancak verilen bu sözler de tutulmadı. ABD’nin mutabakata uymadığını belirten güvenlik kaynakları “Membiç, Ayn el-Arab, Kamış’lıdan Irak sınırına kadar terör örgütü var. ABD buradan desteğini çekmeli. Maddi destek sunuyor. Teknik destek, silah, danışmanlık desteği, eğitim veriyor. Rusya’nın boşalttığı yeri ise şu anda İran dolduruyor. Suriye rejimi de bunu İran’dan istiyor” dedi.

“TEMASA GEÇTİK”

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’ye operasyon sinyalini vermesinden sonra ABD’den açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri ve Ankara Büyükelçiliğinin, Türkiye’deki ilgili mercilerle temasa geçtiğini söyledi. Price “Türk müttefiklerimizle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerde ortaya attığı teklif hakkında daha çok detay öğrenmek üzere temasa geçtik. Bunu büyükelçiliğimizden ve Bakanlıktan yaptık” dedi.

Erdoğan'dan Macron'a İsveç ve Finlandiya uyarısı: PKK'ya destek müttefiklikle bağdaşmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede uluslararası ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron’a PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temasının NATO müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti.

PKK'ya kaçacak delik yok! 5 terörist etkisiz hale getirildi Saldırı hazırlığında oldukları öğrenilen PKK/YPG'li 5 terörist, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde etkisiz hale getirildi.