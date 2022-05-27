Türkiye Gazetesi

ABD’nin Kuzey Kore’ye yaptırımlar teklifini Çin ve Rusya veto etti. ABD'nin Kuzey Kore'ye yaptırımların artırılmasını teklif ettiği tasarı 15 üyeli BMGK'de oylandı.

Kuzey Kore'ye yıllık ham petrol ihracatının 1 milyon varil azaltılarak 3 milyon varile düşürülmesini, rafine petrol ihracatının ise 125 bin varil azaltılarak 375 bin varile düşürülmesini öngören karara 13 ülke destek verirken Çin ve Rusya tasarıyı veto etti.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

‘KİTLE İMHA SİLAHLARI VE BALİSTİK FÜZE DENEMELİYLE GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR’

Kuzey Kore'ye tütün ve tütün mamulleri ihracatının yasaklanmasını öngören tasarı, Kuzey Kore'nin "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünlerinin ihracatını da yasaklamayı hedefliyordu.

Tasarıyla aynı zamanda Kuzey Kore istihbaratıyla ilişkili olduğu belirtilen bilgisayar korsanı ''Lazarus Group''un mal varlıklarının dondurulması da öngörülüyordu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, oylama öncesi yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bu yılın başından beri 6 kıtalararası balistik füze deneyerek ve kitle imha silahlarını geliştirerek uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

Kuzey Kore'den ABD'ye gözdağı: Biden'ı füzelerle uğurladı Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru 3 yeni füze ateşlediği bildirildi. Füzeler, Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düşerken, Pyongyang'ın son füze denemesi ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya ziyaretinin ertesinde "Washington'a gözdağı" olarak yorumlandı.

Kuzey Kore’den koronavirüs açıklaması: Salgın kontrol altında Kuzey Kore, 2019 yılında ortaya çıkan koronavirüs salgınından yaklaşık 2.5 yıl sonra ilk Covid-19 vakasını bildirmişti. Bu açıklamadan 2 hafta sonra, Covid-19 salgınında yeni bir ölüm yaşanmadığı belirtildi, hastalığın kontrol altına alındığı savunuldu.