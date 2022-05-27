Türkiye Gazetesi

Yunan hükümetinin BM'ye yazdığı şikayet mektubunda, Türkiye’nin Ege Denizi'nin doğusundaki adaların egemenliğini sorguladığını belitti.

MEKTUBU HAZIRLAMAK AYLARINI ALDI

Yunanistan'ın kamusal radyo-televizyon kurumu ERT'nin Yunan Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre Atina, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi aracılığıyla ilgili şikayet mektubunu Perşembe akşamı BM'ye sunacak.

Yunan Kathimerini gazetesi de, söz konusu mektubun, Yunan Dışişleri Bakanlığı personeli tarafından aylarca süren yoğun bir çalışmanın ürünü olduğunu bildirdi.

“ARTIK BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİ YOK”

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, ABD'nin Dedeağaç'a üs kurması ile son haftalarda daha da arttı.

Bunu sorgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’la ilişkilerde olumlu atmosferi rafa kaldırdığı sinyalini geçtiğimiz günlerde verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in ABD Kongresi’nde Türkiye’ye herhangi bir şekilde askeri teknoloji ve ekipman satışı yapılmaması talebine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık benim için Miçotakis diye biri yok” dedi.

F-16'LAR BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

Miçotakis’in, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları çerçevesinde Türkiye’ye F-16 askeri uçak satışına onay verilmemesini istemesi de bardağı taşıran son damla oldu.

Erdoğan, “Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı asla kabul etmiyorum. Bundan sonrasını kendi düşünsün. Kimlerle görüşecek, kimlere üs kurduracaksa kurdursun. ABD de F-16’lar konusunda herhalde Miçotakis’in ağzına bakmayacaktır.” dedi.

Yunanistan çözümsüzlüğü seçti Ankara’nın Atina ile sorunların çözümü ve yeni sayfa açma isteği, Yunan hükûmeti tarafından akamete uğratıldı.

Akdeniz'de yeni gerilim! ABD talep etti, Yunanistan el koydu Yunanistan, İran bandıralı petrol taşıyan bir gemiye el koydu. ABD'nin talebiyle el konulan gemi nedeniyle Yunanistan-İran arasında gerilim yaşandı. Tahran yönetimi, İran'dan petrol taşıyan gemisini alıkoyan Yunanistan'a "korsanlık" suçlamasından bulundu.