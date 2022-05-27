Türkiye Gazetesi

Polonya’nın, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna’yı desteklemesi Çeçen Lider Kadirov’u rahatsız etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in en güçlü müttefiklerinden biri olan Polonya’yı Çeçen lider tehdit etti.

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov da Polonya’nın Ukrayna’ya verdiği desteğe misilleme olarak arak ülkeyi askeri saldırı başlatmakla tehdit etti.

Çeçen lider Kadirov, Ukrayna'ya destek veren Polonya'yı Ukrayna’ya verdiği destek nedeniyle askeri saldırı düzenlemekle tehdit etti.

Pazartesi günü paylaştığı video mesajında Kadirov Polonya’ya tehdit ederek "Ukrayna artık oldu bitti. Şu an asıl ilgilendiğim Polonya. Ukrayna ne yapmaya çalışıyor? Ukrayna'da işimiz tamamen sona erdiğinde size 6 saniyede neler yaptığımızı göreceksiniz" dedi.

Putin'in en yakın isimlerden biri olan Kadirov, Batı'ya yönelik eleştirilerini sosyal medyadan sık sık paylaştı.

En son direktifinde, bu ayın başlarında Varşova'da gerçekleşen bir eylem nedeniyle özür talep etti. Polonya'da Ukraynalı bir aktivist, Sovyet askeri mezarlığına çiçek bırakmaya çalışan Rus büyükelçisi Sergey Andreev'in üzerine kırmızı boya atmasına tepki gösteren Kadirov, "Silahlarınızı ve paralı askerlerinizi alıp büyükelçimizden resmi olarak özür dileseniz iyi olur" diye uyarmıştı. Çeçen lider Kadirov, Putin’ her fırsatta desteğini yineliyor.

PUTİN’DEN KORGENERAL RÜTBESİ

Düşmanlarına karşı sık sık 'ortaçağ' işkenceleri uygulamakla suçlanan Kadirov, Rus liderine olan bağlılığından dolayı "Putin'in asla sahip olmadığı oğul" olarak anılıyor.

The Times'ın geçtiğimiz aylarda Rus medyasına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'daki mücadelesi ve desteği nedeniyle Vladimir Putin'in, Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiğini belirtilmişti.

Kadirov Ukrayna’dan sonraki hedefi açıkladı Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline destek veren Putin’e yakınlığıyla bilinen Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov yayınladığı video ile gündeme bomba gibi düştü. Kadirov, Ukrayna’dan sonraki hedefi resmen açıkladı.

Çeçen Lider Kadirov: Kiev'i ele geçireceğiz Putin destekçisi Çeçen lider Ramazan Kadirov, Rusya'nın hedeflerinden geri adım atmadığını, Kiev ve tüm Ukrayna'yı ele geçireceklerini söyledi.