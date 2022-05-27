Türkiye Gazetesi

Arjantin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 22 Mayıs'ta vücudunda döküntü ve ateş şikayetiyle tedavi ve karantina altına alınan, 28 Nisan ila 16 Mayıs tarihlerinde İspanya'da bulunmuş, Buenos Aires eyaletinde meskun bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı kaydedildi.

Bu vakayla Latin Amerika bölgesindeki ilk maymun çiçeği virüsü Arjantin'de görüldü.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ayrıca İspanya'dan Buenos Aires eyaletine ziyarete gelen bir kişinin maymun çiçeği virüsü şüphesiyle tedavi altına alındığı belirtildi.

Şüpheli vakanın ülkeye 25 Mayıs'ta geldiği, 26 Mayıs'ta belirtiler göstermeye başladığı ve ilk vakanın rastlandığı kişiyle temasının bulunmadığı duyuruldu.

Maymun çiçeği kabusu yayılıyor: ABD'de 9 maymun çiçeği vakasına rastlandı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkenin 7 eyaletinde 9 maymun çiçeği vakasına rastlandığı bildirildi.

DSÖ yetkilisinden korkutan açıklama: Maymun çiçeği virüsü birkaç yıldır sinsice dolaşıyor Halk sağlığı yetkilileri, İngiltere'deki maymun çiçeği vakası artışını doğruladı. Bilim insanları ise şaşırtan bir açıklama yaparak maymun çiçeği virüsünün birkaç yıldır sinsice dolaşıyor olabileceğini söyledi.

Uşak'ta 'maymun çiçeği' alarmı: İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi Uşak'ta hastaneye giden yabancı uyruklu bir kişide maymun çiçeği virüsüne benzer belirtiler görülmesi ile kentte alarm verildi. Hemen numune alınan hastanın test sonuçlarında korkutan virüse rastlanmadı.