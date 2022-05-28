Türkiye Gazetesi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD temasları kapsamında Kongre'de Türkiye aleyhinde konuşmuş, F-16 satışını engelleme çabasına girişmişti. ABD Kongresi’nde Türkiye’yi şikayet ederek isim vermeden Yunan hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürmüştü. ABD Kongresinden Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumu göz önünde bulundurması gerektiğini söyleyen Miçotakis, F-16 satılmaması için algı operasyonu yaptı.

MİÇOTAKİS’İN F-16 KORKUSU

Miçotakis’in girişimlerini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili ilişkilerde üçüncü tarafları karıştırma konusunda mutabık kaldıklarını hatırlatarak, “Buna rağmen geçen hafta Amerika seyahati oldu ve Senato'da Türkiye'nin aleyhine konuştu. F16'ları Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle ABD'ye telkinlerde bulunuyor” dedi. “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok” diyen Erdoğan, “Biz bize yeteriz, kendimize yeteriz. F-16'lar konusunda da herhalde ABD Miçotakis'in ağzına bakarak karar vermeyecektir” sözleriyle tepki gösterdi.

YUNAN BASININDAN ALGI OPERASYONU

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in girişimlerinden sonra Yunan basının da Türkiye’ye yönelik algı operasyonu devam ediyor. Capital internet sitesinin “Türkiye, ABD ile F-16 konusunda anlaşma ihtimalini 'öldürdü” başlıklı haberinde Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına karşı çıkmasının, yeni F-16'ların satın alınması konusunda Kongre ile anlaşmaya varma çabalarını "sekteye uğrattığı" savunuldu.

“TÜRKİYE İLE ANLAŞMA İHTİMALİ YOK”

Haberde, “Ankara'nın, İsveç ve Finlandiya'nın katılımını engellemeden önce, F-16 anlaşmasında ilerleme şansı her zamankinden daha iyiydi” denildi. “Biden yönetiminin anlaşmayı ulusal bir çıkar olarak Kongre'ye sunması için iyi bir şans vardı, ancak şimdi kimse bunu hayal edemez.” şeklindeki iddia ortaya atıldı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kongre'ye gönderdiği mektupta, Türkiye'ye F-16 satışının Beyaz Saray'ın ulusal güvenlik çıkarlarıyla örtüşeceğini belirttiğine dair haberler, uluslararası basında yer almıştı.

Yunanistan'ın Türkiye hazımsızlığı: BM'ye şikayet edeceklermiş Türkiye’nin hem bölgesinde hem de küresel anlamda artan etkisi Yunanistan’ı rahatsız etmiş, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, ABD senatosunda yaptığı konuşma ve Washington’da Türkiye karşıtı lobi faaliyetleri, normalleşme yolundaki ilişkilere çelme takmıştı. Son gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, resti çekmiş ve “Artık benim için Miçotakis diye biri yok” demişti. Yaşananların ardından Yunanistan bu defa da Ege Denizi'nde bulunan adaları bahane ederek Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etmeye hazırlanıyor.