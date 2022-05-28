Türkiye Gazetesi

Dünyada hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı. İrlanda Sağlık Hizmetleri İdaresi (HSE) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği aktarıldı. HSE ayrıca, şüpheli bir vaka için araştırmaların sürdüğünü ve test sonucunun beklendiğini belirtti. Yaklaşık 20 ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsü nedeniyle çoğu Avrupa’da olmak üzere 200’den fazla kişinin enfekte olduğu biliniyor.

21 GÜN BOYUNCA HAYVANLARLA TEMAS EDİLMEMESİ GEREKİYOR

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), maymun çiçeği virüsü ile enfekte olan kişilerin 21 gün boyunca evcil hayvanlar ile temasta bulunmamasını belirterek gerbil ve hamster gibi kemirgenlerin hastalığa duyarlı olduğunu duyurmuştu

İngiltere hükümeti şu ana kadar hiçbir hayvanda maymun çiçeği virüsünün tespit edilmediğini ve riskin halen düşük olduğunu söylemişti.

Maymun çiçeği virüsü 2 ülkede daha görüldü İlk olarak İngiltere’de tespit edilen maymun çiçeği virüsü yayılıyor. Virüs Latin Amerikaya’da ulaştı. Bölgedeki ilk maymun çiçeği virüsü Arjantin’de görülürken virüsün Finlandiya'da da ortaya çıktığı tespit edildi.

Bir ülkede daha maymun çiçeği vakası görüldü Maymun çiçeği virüsü tüm dünyaya yayılmaya başladı. Arjantin'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.

Maymun çiçeği kabusu yayılıyor: ABD'de 9 maymun çiçeği vakasına rastlandı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkenin 7 eyaletinde 9 maymun çiçeği vakasına rastlandığı bildirildi.