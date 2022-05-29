Türkiye Gazetesi

Brezilya’nın doğusundaki Pernambuco eyaletinde geçtiğimiz pazar gününden bu yana etkili olan şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Pernambuco eyaleti Sivil Savunma yetkilileri Recife şehrinde toprak kayması nedeniyle 20 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklarken, valilik yaşanan felakette toplam can kaybının 33’e yükseldiğini bildirdi.

14 OKUL BARINAK OLDU

Yağışların su baskınları ve sele neden olması sonucu eyalette en az bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirilirken, 14 okulun barınak olarak kullanıldığı ifade edildi.

Recife Belediye Başkanı Joao Campos yaptığı açıklamada, şehre seyahat edilmesinin şu anda tehlikeli olduğunu bildirdi.

BİNLERCE BELEDİYE ÇALIŞANI ARAMA KURTARMADA GÖREV YAPTI

Belediye Başkanı Campos ayrıca 3 binden fazla belediye çalışanının kurtarma çalışmalarında görev aldığını ifade etti.

Brezilya federal hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise yaşanan üzücü olayın ardından Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun talimatıyla, bölge halkına destek olmak ve meydana gelen felaketi yerinde görmek amacıyla Brezilya Vatandaşlık Bakanı Ronaldo Bento ve Brezilya Turizm Bakanı Carlos Brito’nun bölgeyi ziyaret edeceği

duyuruldu.



Brezilya'da sel ve toprak kayması: 18 ölü Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşandı. Toprak kaymalarını da beraberinde getiren felakette 18 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador’da sel ve toprak kayması: 11 ölü, 32 yaralı Ekvator’un başkenti Quito’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı bildirildi.