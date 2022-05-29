Türkiye Gazetesi

İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP), 15 Ekim 2019'da Türkiye'ye silah satışını yasakladı. Bu tarihten sonra 3 İsveç merkezli özel silah üreticisi şirketin, Türkiye'ye silah satma isteği kabul edilmedi. Bunun üzerinden üç sene geçti ve İsveç bir anda Türkiye'ye silah satmaya karar verdi. Bu gelişmenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO çıkışı sonrası yaşanması kafalarda soru işareti oluşturdu.

"TÜRKİYE'NİN BİZİM SİLAHLARIMIZA İHTİYACI YOK AMA..."

İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye ile yürütülen müzakerelere ilişkin Expressen gazetesine açıklamada bulunan ISP Başkanı Karl Evertsson "Türkiye'nin şu an bizim silahlarımıza ihtiyacı yok. Bizden silah almıyorlar. Savunma komisyonundan gelen uygulamaları duruma göre değerlendiriyoruz. Türkiye'ye bugünkü şartlarda silah satabiliriz" dedi.

TANKSAVARLAR PKK'NIN ELİNE NASIL GEÇTİ?

Evertsson, İsveç yapımı tanksavar AT-4 silahlarının terör örgütü PKK'nın eline nasıl geçtiğine ilişkin soruya ise "Biz, bu silahları örgütlere ihraç etmiyoruz. Bu, söz konusu silahların ABD'nin lisansı altında da üretiliyor olması ve bunların üçüncü ülkelere gönderilmesine izin verilmemesi şartına dikkat etmemizden kaynaklanıyor olabilir" cevabını verdi.

Biden'dan İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine destek: Putin tüm Avrupa'yı NATO'laştırdı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm Avrupa'yı Finlandiya gibi tarafsız yapmak isterken, hepsini "NATO'laştırdığını" söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini destekledikleri mesajını verdi.

Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya yeni mesaj: Terörle bağlantılarını kesmek zorundalar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörizmin NATO'ya ve müttefiklerine yönelik en önemli asimetrik tehdit olduğunu belirterek, "Terörün her türüyle mücadele edilmesine yönelik kararlılık yeni stratejik konseptte yer almalıdır." dedi.

NATO'dan Türkiye'ye destek İsveç ve Finlandiya'ya uyarı: Taleplerine cevap vermezseniz üyelik zor NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularında Türkiye’ye destek verdi ve İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’nin taleplerine cevap vermediğinde aday ülke olmasının zor olacağını dile getirdi.