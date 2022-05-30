Türkiye Gazetesi

Teknolojik çağ dünyayı öyle bir ekisi altına aldı ki keşişler dahi artık teknolojiye, dijital dünyaya ayak uydurur oldu. Buna en iyi örnek Japonya'dan geldi. Japonya'da bilgisayarları, telefonları kısacası teknolojik aletleri kötü yazılımlardan koruma amaçlı dijital bir tılsım yapıldı. Yapılan bu b-tılsım ise kimileri tarafından çok beğenilirken kimileri tarafından eleştirildi.

Japonya'daki tapınaklarda, bereket, bolluk ve sağlık getirdiğine inanılan birçok farklı tılsım satılıyor. Japonların yanı sıra turistler de bu tılsımlara büyük ilgi gösteriyor. "Koruyucu Bilişim tılsımı" Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Şinto tapınağında satışa sunuldu.

'JAPON KEŞİŞLER DİJİTALLEŞTİ'

Tapınağın iddiasına göre tılsım bilgisayar virüslerinden, istenmeyen yazılımlardan koruyor. Bazı kullanıcılar "Japon keşişler dijital çağa geçmiş yorumları" yaparken sosyal medyada tartışma başladı.

'TILSIMLAR SAYESİNDE BİLGİSAYARLAR SORUNSUZ ÇALIŞIYOR'

Virüslerden koruyan tılsımların fiyatı ise bin 1200 yen yani yaklaşık 150 TL. Şinto tapınağı yetkilileri ise çağın nabzını tuttuklarını söylüyor. Herşeyin bir ruhu olduğuna inanan Japonlar, Tılsımlar sayesinde bilgisayarların daha sorunsuz çalıştığını iddia ediyor.

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